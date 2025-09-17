Grecia: Tentativele de suicid, considerate accidente de munca - se pot cere despagubiri

Autor: Constantin Pescaru
Luni, 11 Martie 2013, ora 17:01
1603 citiri
Grecia: Tentativele de suicid, considerate accidente de munca - se pot cere despagubiri
Foto: rt.com

Curtea Suprema din Grecia a decis ca incercarile de sinucidere pot fi considerate accidente de munca, iar angajatorul trebuie sa plateasca despagubiri, daca a exercitat presiune nejustificata asupra vreunui muncitor.

Astfel, instanta suprema a decis ca un producator de mezeluri din nordul Greciei trebuie sa despagubeasca o fosta angajata cu 60.000 de euro, dupa ce aceasta a incercat sa se sinucida, scrie Greek Reporter.

Ea si-a taiat venele, in 2008, dupa ce a fost presata sa accepte o a doua slujba, ca menajera, la o alta companie din cadrul aceluiasi grup de firme.

In plus, femeia a fost concediata dupa trei luni de la reintoarcerea din concediul medical.

Rata sinuciderilor in Grecia a crescut simtitor in ultimii ani, din cauza crizei economice severe prin care trece aceasta tara.

Guvernul de la Atena a cerut doua imprumuturi externe, de peste 200 de miliarde de euro, de la statele din zona euro si de la, pentru a evita un colaps. In schimb, creditorii au cerut masuri de austeritate si reforme.

Sunt românii „comuniști” dacă preferă implicarea statului în economie? Politolog: ”E ca și cum înfometezi un alergător de maraton, dar vrei să și câștige”
Sunt românii „comuniști” dacă preferă implicarea statului în economie? Politolog: ”E ca și cum înfometezi un alergător de maraton, dar vrei să și câștige”
Un sondaj recent realizat de INSCOP arată că 61,3% dintre românii intervievați consideră că statul ar trebui să intervină mai mult în economie, în timp ce 33% dintre aceștia consideră...
O superputere câștigă lupta cu Trump. Acaparează Europa și Asia, surplus colosal de 785 de miliarde
O superputere câștigă lupta cu Trump. Acaparează Europa și Asia, surplus colosal de 785 de miliarde
Războiul comercial început de președintele SUA pe 2 aprilie 2025 de „Ziua Eliberării” Americii continuă fără întrerupere, el nefiind încă finalizat. Acum o superputere economică...
#Grecia sinucideri accident munca, #Grecia sinucideri criza, #sinucideri accident munca , #angajatori
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a despartit a doua oara in 30 de zile de iubita lui si n-a mai stat pe ganduri
a1.ro
Iti mai aduci aminte de Cristi din Banat, artistul care facea furori cu piesa "Ca o apa cristalina"? Cat de schimbat e in prezent
DigiSport.ro
Fostul fotbalist de la Barcelona a reactionat, dupa ce i-a fost anuntat decesul: "Sa fie foarte clar". Poveste de film

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sunt românii „comuniști” dacă preferă implicarea statului în economie? Politolog: ”E ca și cum înfometezi un alergător de maraton, dar vrei să și câștige”
  2. O superputere câștigă lupta cu Trump. Acaparează Europa și Asia, surplus colosal de 785 de miliarde
  3. Bolojan a dezvăluit dobânzile uriașe pe care România le va plăti până la finele anului: "Asta înseamnă Autostrada Moldovei A7"
  4. Huawei Watch GT 6 apare pe internet: autonomie de 21 de zile și dotări de top. La ce preț este oferit
  5. Ce procent din PIB acordă România pentru Ucraina. Răspunsul premierului Bolojan. Ce spune despre ajutoarele pentru Republica Moldova
  6. Samsung pornește actualizarea la One UI 8: vezi când primește telefonul tău Android 16
  7. Meta scapă din greșeală marele secret: ochelarii AI Ray-Ban cu display, gata de lansare. Ce știu sa facă
  8. Spotify vine cu o schimbare pe care milioane de utilizatori o așteptau de ani de zile, totul fără nici un ban
  9. De la startup la companie de succes: pași concreți pentru o creștere sănătoasă – ghid pentru antreprenori la început de drum
  10. Apple vrea să-și îmbunătățească design-ul. Dynamic Island nu dispare nici pe iPhone 18, doar se micșorează