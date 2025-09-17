Grecia: Tentativele de suicid, considerate accidente de munca - se pot cere despagubiri

Curtea Suprema din Grecia a decis ca incercarile de sinucidere pot fi considerate accidente de munca, iar angajatorul trebuie sa plateasca despagubiri, daca a exercitat presiune nejustificata asupra vreunui muncitor.

Astfel, instanta suprema a decis ca un producator de mezeluri din nordul Greciei trebuie sa despagubeasca o fosta angajata cu 60.000 de euro, dupa ce aceasta a incercat sa se sinucida, scrie Greek Reporter.

Ea si-a taiat venele, in 2008, dupa ce a fost presata sa accepte o a doua slujba, ca menajera, la o alta companie din cadrul aceluiasi grup de firme.

In plus, femeia a fost concediata dupa trei luni de la reintoarcerea din concediul medical.

Rata sinuciderilor in Grecia a crescut simtitor in ultimii ani, din cauza crizei economice severe prin care trece aceasta tara.

Guvernul de la Atena a cerut doua imprumuturi externe, de peste 200 de miliarde de euro, de la statele din zona euro si de la, pentru a evita un colaps. In schimb, creditorii au cerut masuri de austeritate si reforme.

