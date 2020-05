Guvern: 2.500 de lei pe luna pentru firmele care angajeaza tineri someri sau persoane peste 50 de ani concediate recent

Ziare.

com

Proiectul de act normativ reglementeaza, printre altele, acordarea unor masuri active de sprijin pentru angajati si angajatori."Incepand cu data de 1 iunie 2020, angajatii care au beneficiat de prevederile articolului XI alineat (1) din OUG 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea 59/2020 si carora le sunt mentinute raporturile de munca ulterior reluarii activitatii de catre angajatori, beneficiaza, pentru o perioada de trei luni, prin intermediul angajatorului, de, dar nu mai mult de 45% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020", se prevede in proiectul de OUG.De asemenea, se mentioneaza in proiect, angajatorii au obligatia mentinerii raporturilor de munca pentru o perioada de 6 luni dupa implinirea termenului de 3 luni.In proiect se mai propune ca: "Prin exceptie de la prevederile articolului 85 alineat (1) din Legea 76/2006 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 iunie 2020,lor, prin concediere, in perioada starii de urgenta decretata sau a starii de alerta instituite, inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti,".Totodata, "in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti,".In proiect se mentioneaza ca angajatorii au obligatia mentinerii raporturilor de munca pentru o perioada de inca 12 luni de la implinirea termenului de 12 luni.Pe agenda sedintei Guvernului figureaza si un proiect de hotarare pentru modificarea HG 282/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 110/2017 privind programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST Romania."Pentru a elimina barierele operationale care stau in calea implementarii programului, se propune renuntarea la cerinta de instituire a ipotecii legale asupra universalitatii de bunuri mobile si imobile apartinand debitorului, ca parte integranta din structura de garantii a creditelor garantate in cadrul programului.Propunerea are in vedere pe de o parte efortul operational implicat de inventarierea, individualizarea, descrierea si inscrierea ipotecilor asupra bunurilor care compun universalitate, iar pe de alta parte evitarea colateralizarii excesive si a supragarantarii, cu repercursiuni directe asupra accesibilitatii facilitatilor oferite prin program si cu ingreunarea situatiei beneficiarilor, care se confrunta oricum cu dificultati in privinta asigurarii garantiilor aferente creditelor.Mai mult, monitorizarea si actualizarea bunurilor care intra sub incidenta ipotecii asupra universalitatii de bunuri apare ca fiind imposibila dupa ce creditul garantat in cadrul programului a fost pus la dispozitia beneficiarului. Se propune introducerea unei reglementari care instituie obligatia de individualizare a ipotecilor legale in contractul de garantare", se arata in nota de fundamentare a proiectul de act normativ.Marti, premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul vrea sa mentina pana la 1 iunie toate masurile de sprijin acordate pe perioada starii de urgenta, iar, de la aceasta data, le va prelungi pentru "acele domenii care continua sa fie afectate de restrictii, printre care se afla si industria spectacolelor".