Investitorii vin in Romania pentru ca mana de lucru e de 3 ori mai ieftina

Tot mai multi straini vin sa investeasca in Romania, atrasi fiind de o mana de munca de pana la trei ori mai ieftina decat in tarile de unde provin.

Analizand investitiile pe regiuni, se pare ca americanii prefera sudul tarii, in timp ce italienii prefera in continuare vestul tarii noastre, deschizandu-si fabrici de componenente auto si de telecomunicatii, la Oradea si Bistrita.

De ce in Romania? Pentru ca un muncitor din Italia cere 1.150 de euro lunar, iar un roman se multumeste si cu 1.500 de lei, potrivit Pro Tv.

In aceste conditii, criza nu se resimte pentru italienii care produc de sase ani cablaje auto in Romania si care livreaza in toata Europa componente pentru Opel, Fiat, Ford sau WV. Mai mult, dupa ce au investit 3,5 milioane de euro la Viisoara, in Bistrita Nasaud, si au angajat 250 de romani, ei vor acum sa se extinda.

La Oradea, o alta companie, tot din Peninsula, nu pare sa resimta recesiunea. Firma produce componente pentru Erikson Network si Nokia Siemens Network si se va extinde pe alte patru hectare de la marginea orasului, patronii fiind multumiti de cum merge treaba pe plaiurile mioritice.

Extinderea va inseamna inca 300 de locuri de munca pana la sfarsitul lui 2011.

