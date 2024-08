Judetele cu cele mai mici si cele mai mari salarii

Judetele din Nord, in special din regiunea Moldovei, au cei mai saraci angajati din Romania.

Potrivit datelor INS, citate de Realitatea, cel mai mic salariu mediu net s-a inregistrat, in septembrie, in Suceava - 1.054 lei, adica 233 euro, fiind urmat de Vaslui, cu 1.081 lei (239 euro) si Maramures, cu 1.082 lei (239 euro).

Alte judete unde salariul mediu net din prezent nu depaseste 250 de euro sunt Botosani, Vrancea, Neamt, Satu-Mare sau Bihor.

Exista, totusi, si o veste buna. Salariile medii au crescut in aproape toate judetele in ultimele 12 luni, cu procentaje cuprinse intre 3% si 11%, dupa ce se diminuasera in primii ani de criza.

In afara de Bucuresti, cele mai mari salarii se inregistreaza, la nivelul lunii septembrie 2012, in judetele Gorj - 1.664 lei (370 euro), Sibiu - 1.627 lei si Cluj - 1.572 lei.

Top 10 cele mai mici salarii

Suceava - 1.054 lei (fata de 988 lei in septembrie 2011)

Vaslui - 1.081 lei (de la 1.046 lei in 2011)

Maramures - 1.082 lei (de la 1.026 lei)

Botosani - 1.084 lei (de la 1.027 lei)

Harghita - 1.084 lei (de la 982 lei)

Vrancea - 1.109 lei (de la 1.030 lei)

Neamt - 1.116 lei (de la 1.053 lei)

Bistrita-Nasaud - 1.130 lei (de la 1.120 lei)

Bihor - 1.135 lei (de la 1.096 lei)

Satu-Mare - 1.138 lei (de la 1.044 lei)

Top 10 cele mai mari salarii

Bucuresti - 2.126 lei (2.054 lei in 2011)

Gorj - 1.664 lei (de la 1.488 lei in 2011)

Sibiu - 1.627 lei (de la 1.620 lei)

Cluj - 1.572 lei (de la 1.524 lei)

Timis - 1.497 lei (de la 1.470 lei)

Prahova - 1.468 lei (de la 1.305 lei)

Arges - 1.463 lei (de la 1.447 lei)

Constanta - 1.436 lei (de la 1.382 lei)

Brasov - 1.407 lei (de la 1.334 lei)

Dolj - 1.385 lei (de la 1.329 lei)

