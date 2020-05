O mare companie le-a dat liber astazi angajatilor din Romania, plus 500 de dolari sa-si faca munca mai usoara

Ziare.

com

Ziua Internationala a Familiei, sarbatorita pe 15 mai, a fost declarata zi libera la nivelul intregii companii, in semn de multumire pentru dedicare si efortul colectiv de a mentine performanta la cel mai inalt nivel in produsele dezvoltate in aceasta perioada dificila.Echipa Adobe Romania, implicata majoritar in cercetare si dezvoltare software pentru produse Adobe cu impact global, lucreaza de acasa de la inceputul lunii martie, pentru a reduce expunerea angajatilor la riscul imbolnavirii cu coronavirus.Dupa ce la anuntarea masurii de work from home toti angajatii au primit un fond de 250$/persoana pentru echipamente office pentru acasa, recent fondul fiecarui angajat a fost extins cu inca 250$/persoana.Sprijinul financiar alocat fiecarui angajat a ajuns astfel la, suma putand fi utilizata de angajati pentru orice echipamente sau produse care sa le asigure confort in biroul de acasa.In plus, grija fata de angajati se extinde si catre arii dincolo de confortul fizic, catre echilibrul emotional. Toti angajatii beneficiaza de un program prin care pot folosi serviciile unui psiholog, iar in cadrul acestui program pot apela gratuit si la serviciile unui consultant financiar.In cazul in care vor exista colegi sau membri ai famiilor lor afectati in mod direct de COVID-19, angajatii Adobe pot primi 20 de zile suplimentare de concediu platit.In ultimele doua luni, Adobe Romania a continuat recrutarile, iar echipa din Bucuresti s-a extins cu 25 colegi.Masura de a lucra de acasa continua lunile urmatoare pentru toti angajatii din Romania, pentru protectia lor si limitarea riscurilor de imbolnavire. Intalnirile zilnice ale echipelor se desfasoara dupa programul normal, iar performanta angajatilor se mentine la un nivel foarte inalt, astfel ca activitatea companiei se desfasoara fara impedimente."Urmarim cu mare interes evolutia situatiei la nivel local, dar si deciziile autoritatilor.iar momentan biroul ramane inchis, urmand sa evaluam riscurile si beneficiile revenirii pe masura ce situatia locala si globala se schimba. Echipa lucreaza foarte bine de acasa, asiguram tot suportul companiei in acest scop, deci nu este necesar sa asumam riscuri ce pot fi eliminate", explica Cris Radu.