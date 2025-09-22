Primele 10 tari cu cel mai bun echilibru intre munca si viata personala

Autor: Daniela Albu
Joi, 04 August 2011, ora 20:01
Primele 10 tari cu cel mai bun echilibru intre munca si viata personala
In aceste vremuri de nesiguranta economica, ajungem de multe ori sa neglijam viata personala, din cauza presiunilor de la locul de munca, si sa nu mai atingem acel echilibru ideal, care ar trebui sa existe intre timpul acordat activitatii noastre profesionale si orele de timp liber.

Recent, Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OCED), cu sediul la Paris, a analizat cum aspecte din viata diferitelor popoare pot afecta bunastarea tarilor respective.

Pe langa factori precum veniturile si conditiile de locuit, OCED a luat in considerare si ce echilibru exista in fiecare dintre aceste tari intre munca si viata personala, informeaza The Huffington Post.

Pentru determinarea indicatorului OCED pentru o viata mai buna care depinde de echilibrul dintre munca si viata personala, se comprima de fapt trei indicatori:

1) timpul alocat activitatilor personale,

2) rata angajarii in munca pentru femeile cu copii cu varste cuprinse intre 6 si 14 ani, si

3) numarul de angajati care muncesc peste 50 de ore pe saptamana.

Obiceiurile si tabieturile cotidiene sunt diferite in cele 34 de tari analizate in acest raport, variind de la o tara la alta. Potrivit statisticilor, in Belgia se aloca cel mai mult timp activitatilor personale, 16,61 de ore pe zi, tinand cont ca media generala pe tarile analizate in raport, ar fi de 15,46 de ore.

In ceea ce priveste mamele angajate in munca, in Turcia sunt cele mai putine femei cu copii care au si serviciu (doar 24%). Populatia Olandei si Suediei munceste cel mai putin peste program, doar 0,01% dintre angajatii din aceste tari muncesc peste 50 de ore pe saptamana.

O persoana din tarile OCED munceste in medie 1739 de ore, ceea ce inseamna 217 zile lucratoare pe an, alocand 64% dintr-o zi relaxarii si activitatilor personale. Iata care sunt primele 10 tari unde, conform raportului OCED exista cel mai bun echilibru intre munca si viata personala :

1. Danemarca

2. Norvegia

3. Olanda

4. Finlanda

5. Belgia

6. Elvetia

7. Suedia

8. Germania

9. Portugalia

10. Franta

Danemarca se situeaza pe locul intai, cu:

Indice al echilibrului dintre munca si viata personala 9,1; timp alocat relaxarii si vietii personale: 18,31 ore, rata anagajarii in munca a femeilor cu copii 78%; angajati care muncesc foarte mult peste program: 0,02 %

Franta ocupa locul 10, cu:

Indice al echilibrului dintre munca si viata personala 7,0; timp alocat relaxarii si vietii personale 16,06 ore, rata angajarii in munca a femeilor cu copii 68%; agajati care muncesc foarte mult peste program: 0,09%

