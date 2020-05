Reguli pentru prevenirea contaminarii la locul de munca: Ce contine ghidul cu masuri pentru angajatii care merg la job

Ziare.

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a publicat pe site Ordinul privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS Cov-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca , pe perioada starii de alerta.Ordinul comun este semnat de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru si de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru Documentul stabileste masurile pe care toti angajatorii din sectorul public si din privat trebuie sa le implementeze pe durata starii de alerta pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS Cov-2.In completarea ordinului comun care a fost publicat in Monitorul Oficial, a fost elaborat si un Ghid pentru revenirea la munca in conditii de siguranta pentru angajati si angajatori Ordinul prevede obligatii ale angajatorilor si ale angajatilor.Angajatorii trebuie, printre altele, sa reinstruiasca in domeniul securitatii si sanatatii in munca toti lucratorii care au stat la domiciliu in perioada starii de urgenta si sa stabileasca activitatile ce pot fi reluate.De asemenea, trebuie sa identifice riscurile specifice conditiilor de contaminare epidemiologica si actualizeaza documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor la noile conditii de desfasurare a activitatii, in vederea luarii masurilor necesare pentru combaterea raspandirii SARS CoV - 2."Informeaza angajatii, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare si de raspandire a virusului, cu privire la masurile de protectie si la regulile de distantare sociala care se aplica in cadrul unitatii, precum si cu privire la regulile pentru gestionarea situatiilor in care angajatii sau alte persoane care au acces la locul de munca prezinta simptome ale infectarii cu coronavirului SARS CoV - 2", se arata in ordin.Angajatorii pot asigura si echipamente individuale specifice de protectie (masca de protectie, manusi), iar angajatii sunt obligati sa le poate pe durata timpului de lucru.In plus, angjatorii pot individualiza programul de lucru al angajatilor (cu deosebire al angajatilor din grupurile vulnerabile) care desfasoara activitatea in spatiu inchis, astfel incat sa se reduca, pe cat posibil, in functie de natura si specificul activitatilor desfasurate, contactul direct dintre acestia, fara a afecta durata programului normal de lucru."Pot individualiza programul de lucru al angajatilor astfel incat intre acestia sa se asigure existenta unui interval de minim o ora la inceperea si la terminarea programului de munca, pe parcursul a minim trei ore, in transe de minim 20% din personal, fara a afecta durata programului normal de lucru, in cazul angajatorilor cu un numar mai mare de 50 de angajati care desfasoara activitatea in acelasi spatiu de lucru. Masura are in vedere inclusiv spatiile de lucru cu mai mult de 50 de angajati, indiferent daca salariatii apartin unor angajatori diferiti, fara a afecta durata programului normal de lucru", se mai arata in document.Angajatorul asigura culoare speciale de acces in incinta si de circulatie pentru angajati si limiteaza accesul la zonele comune.In plus, angajatorul asigura triajul observational al angajatilor prin verificarea temperaturii acestora la inceperea programului de lucru si ori de cate ori este necesar pe parcursul programului si amplaseaza dozatoare cu dezinfectant la intrarea in unitate, precum si in fiecare sector al locului de munca;Ordinul prevede si alte masuri pe care trebuie sa le ia angajatorii.Angajatii trebuie sa respecte urmatoarele reguli:a) respecta toate instructiunile prevazute in planul de prevenire si protectie si instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca intocmite de catre angajator pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS CoV - 2;b) poarta mastile de protectie care sa acopere nasul si gura la locurile de munca organizate de angajatori;c) isi pot schimba echipamentul de protectie utilizat in drum spre locul de munca (masca si manusi) cu un echipament nou;d) accepta verificarea temperaturii corporale la intrarea in sediu, la inceputul programului si ori de cate ori revin in sediu;e) instiinteaza imediat angajatorul daca prezinta, la inceputul sau in timpul programului de lucru, simptome ale infectarii cu virusul SARS CoV - 2 (tuse, stranut, rinoree, dificultati respiratorii, febra, stare generala alterata);f) raman la domiciliu daca, inaintea inceperii programului de lucru, prezinta simptome ale infectarii cu virusul SARS SARS CoV - 2 si anunta angajatorul cu privire la acest lucru;g) contacteaza, imediat, medicul de medicina a muncii responsabil al unitatii/medicul de familie sau, in cazul in care starea acestuia este grava, serviciul unic de urgenta 112;h) in cazul necesitatii izolarii la domiciliu, angajatul va intra in concediu medical, in baza adeverintei eliberate de medicul de familie dupa perioada de izolare la domiciliu;i) in cazul carantinei institutionalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverinta pentru concediu medical, eliberata in baza avizului epidemiologic emis de catre Directia de Sanatate Publica din judetul in care isi desfasoara activitatea/Municipiul Bucuresti, la incheierea perioadei de carantina; angajatorii de tip institutii/autoritati publice suporta integral indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantina ale propriilor angajati;j) se va intrerupe orice contact intre angajator/angajat/alte persoane aflate in incinta institutiei si persoana simptomatica;k) dezinfecteaza spatiul de lucru si obiectele necesare activitatii proprii;l) isi spala si dezinfecteaza mainile;m) identifica si foloseste culoarele de circulatie asigurate de catre angajator;n) evita stationarea in spatiile comune;o) aeriseste frecvent (minim o data pe zi) spatiul inchis in care isi desfasoara activitatea;p) in cazul muncii la domiciliu sau a telemuncii, angajatii isi desfasoara activitatea sub coordonarea angajatorului si in conformitate cu pregatirea si instruirea lor, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala sau contaminare epidemiologica cu coronavirus Sars-Cov2 nici propria persoana, nici alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.q) evita, pe cat posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tiparite, atat in interiorul, cat si in exteriorul unitatii/institutiei pentru a limita contactul direct intre persoane