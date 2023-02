Statistica alarmanta in SUA: 40% dintre angajati isi urasc seful, restul se tem de el

Managerii lenesi si narcisisti sunt cosmarul cel mai mare al oricarui angajat, dupa cum o demonstreaza un sondaj recent realizat in Statele Unite: conform studiului, 40% dintre angajati nu si-ar saluta seful pe strada, iar alti 30% se tem de el.

Filmul "Horrible Bosses", care o are ca protagonista pe Jeniffer Aniston, este inspirat din realitate, sustine Wayne Hochwarter, profesor la colegiul de afaceri din Florida, al carui studiu arata ca relatiile dintre sefi si subordonati sunt extrem de volatile, relateaza BusinessNews Daily.

Exista anumiti factori care duc la ostilitate, stres si performanta scazuta, iar problema este mai grava ca nicicand, sustine acesta. "Sa gestionzi performanta omului, nu este la fel cu a face un tabel sau a folosi un computer", sustine acesta. Multi manageri nu inteleg insa aceasta problema, iar relatia cu subordonatii a devenit otravita.

Peste 40% dintre angajatii participanti la studiu au spus ca nu si-ar saluta seful pe strada, daca s-ar intalni cu el, iar alti 32% spun ca lucreaza pentru "Dr. Jekyll si Mr. Hide" (aluzie la faimosul roman cu acelasi nume, care spune povestea unui personaj cu doua fete). O treime (29%) spun ca seful lor "i-ar arunca in fata unui autobuz", daca acest lucru le-ar salva lor functia.

In plus, efectele relatiei neplacute cu seful sunt retraite si in afara orelor de program. Studiile arata ca angajatii stresati la lucru sunt stresati si acasa, depun mai putin efort pentru companie, au tulburari ale somnului, nu au incredere in ei si sufera si de diverse boli.

Situatia economica actuala nu ofera nici alternative pentru milioane de angajati neferciti: cei care lucrau pana acum in constructii, manufactura sau industria auto nu reusesc sa isi gaseasca alte locuri de munca.

Alte studii arata ca managerii au mari probleme de comportament: 39% nu isi respecta promisiunile, 41% sunt vazuti ca fiind lenesi, 30% narcisisti, iar 27% dintre angajati au spus ca la un moment dat s-au ascuns de sef.

Cercetarile mai arata insa ca, in final, sefii nu sunt rauvoitori, ci pur si simplu sunt prinsi la randul lor intr-un sistem pus in miscare doar de cifre care nu tin cont de latura umana a activitatii. Studiile mai arata ca, intr-un mediu toxic, angajatii preiau multe din defectele sefilor si nu sunt la randul lor mai buni.

