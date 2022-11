Tara in care angajatii la stat lucreaza mai putin de o ora pe zi

In Arabia Saudita o proportie covarsitoare dintre angajati lucreaza in sectorul de stat. Ei castiga salarii bune, iar jobul nu e foarte stresant, caci practic fac treaba doar o ora pe zi.

Situatia a fost prezentata de ministrul Serviciilor Civile, Khaled Alaraj, informeaza CNN Money.

"Se lucreaza mai putin de o ora - si spun asta bazandu-ma pe niste studii", a explicat oficialul saudit, in cadrul unei dezbateri televizate, care a avut ca tema reformarea economiei tarii in asa fel incat sa fie mai bine protejata in perioadele in care pretul petrolului - cea mai importanta resursa pentru aceasta tara - e in scadere.

Analistii sustin ca schimbarile care vizeaza sectorul public vor fi cruciale.

Asta pentru ca aproape 70% dintre sauditi - mai mult de 3 milioane - lucreaza la stat, unde au jobul asigurat si bine platit.

Potrivit datelor firmei de consultanta McKinsey, lefurile in sectorul public au crescut, in medie, cu 74% intre 2004 si 2013, adica pana la 2.400 de dolari americani pe luna.

"Arabia Saudita trebuie sa puna frana angajarilor in institutiile de stat si sa gaseasca o modalitate de a reduce discrepantele dintre nativi si straini", se arata in raportul McKinsey.

Peste un milion de CV-uri depuse la o singura institutie

Ministrul Khaled Alaraj a recunoscut ca exista o discrepanta intre sectorul public si cel privat, semnaland faptul ca foarte multa lume vrea sa se angajeze la stat.

"Doar in institutia pe care o conduc eu avem mai mult de un milion de CV-uri depuse. Dintre aplicanti, 200.000 lucreaza deja in sectorul privat si sunt dispusi sa munceasca aici pe mai putini bani", a explicat oficialul.

Ideea e ca Arabia Saudita se bazeaza pe veniturile obtinute din petrol, iar odata cu scaderea pretului titeiului s-au diminuat si sumele intrate in buzunarul statului.

Pentru a compensa, Guvernul a introdus taxe noi, a redus subventiile la energie si apa, a taiat din salariile primite de bugetarii cu functii inalte si a facut imprumuturi externe in valoare de cateva miliarde de dolari.

"Daca nu facem nicio reforma si nu luam nicio masura, iar situatia economiei globala ramane la fel, atunci vom intra in faliment in urmatorii 3-4 ani", a spus Mohamed Al Tuwaijri, secretar de stat in Ministerul Economiei.

Planuri de viitor

Arabia Saudita are in plan ca veniturile obtinute din alte surse decat petrolul sa creasca de sase ori pana in 2030, la 266 de miliarde de dolari, sa vanda actiuni ale companiei de stat Aramco si sa infiinteze un fond public in valoare de 1,9 trilioane de dolari, bani ce vor fi investiti in proiecte nationale si internationale.

De asemenea, sa nu uitam ca dezbaterea televizata legata de viitorul tarii e un pas inainte.

"E clar ca administratia pune un mare accent pe transparenta. Pentru prima data, oficialii sauditi au discutat in spatiul public despre viitorul tarii", a tinut sa precizeze Salman Al-Ansari, presedintele Saudi American Public Relation Affairs Committee.