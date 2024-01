Targul Angajatori de top: Cum poate un tanar absolvent sa obtina un job bine platit

Cea de-a noua editie a targului de joburi Angajatori de Top, care a avut loc in acest weekend in Capitala, a fost luata cu asalt de cei care isi cauta un loc de munca.

Desi a fost un targ dedicat in special tinerilor absolventi, printre aplicanti s-au aflat si persoane trecute de prima tinerete care, odata ce si-au pierdut locul de munca, au incercat sa profite de aceasta oportunitate pentru a obtine un nou job.

In cele doua zile de desfasurare, pragul Salii Palatului a fost trecut de peste 15.000 de oameni, peste estimarile initiale ale organizatorilor. Concluziile si parerile in ceea ce priveste succesul targului sunt insa impartite: in timp ce angajatorii sustin, la o prima vedere, ca sunt multumiti de profilul celor care au aplicat la joburile pe care le ofera, tinerii absolventi se plang ca nu reusesc sa isi gaseasca un job, in conditiile in care marile companii cer experienta de cel putin 2-3 ani.

"Companiile participante la cea de-a 9-a editie a targului Angajatori de Top sunt in numar de 75, iar numarul de joburi ajunge undeva la 1.650. Ele se adreseaza atat studentilor, proaspat absolventilor, dar si persoanelor cu experienta pana la 7 ani, care conduc deja o echipa sau au o pozitie importanta in cadrul unor companii.

In prima zi, am avut peste 5.500 de vizitatori. In cele doua zile, noi ca organizatori, ne asteptam undeva la 12.000 de vizitatori. Cele mai multe oportunitati de cariera se adreseaza tinerilor pasionati de IT&C, finante, banci, FMCG (piata bunurilor de larg consum), client service si inginerie. Ofertele de joburi in strainatate reprezinta o noutate a acestei editii", a declarat pentru Ziare.com, Delia Moreanu, PR Specialist in cadrul Catalyst, organizatorul evenimentului.

Estimarile arata ca fiecare dintre cei care au mers in cautarea unui job la bursa locurilor de munca din weekend a lasat cel putin zece CV-uri la standurile companiilor participante. Cele mai ravnite posturi au fost, ca de obicei, cele in multinationale, iar cei mai norocosi, care au reusit sa impresioneze, vor fi chemati la interviuri chiar de saptamana aceasta, pentru ca recrutarile se fac in etape.

"Este o editie foarte aglomerata, mai aglomerata decat cea din primavara, si cred ca reflecta schimbarile de ultima ora din piata. Sunt mai multi specialisti, oameni cu 1-2-3 ani experienta pe care ii intalnim aici si care aplica. Procentul celor care aplica a crescut fata de editiile anterioare cam cu 20%, din cauza cresterii somajului. Nu avem inca o cifra exacta a celor care au aplicat, insa este vorba de cateva sute in primele ore.

Noi oferim joburi in domeniul precum vanzari, merchandiser, dar si cateva joburi care necesita experienta 2-3 ani, cum ar fi analist de raportare pe vanzari, coordonator rute de livrare", ne-a declarat Anda Drilea, director de resurse umane pentru Balcanii de Est la PepsiCo.

Potrivit companiei organizatoare, profilul candidatilor care a fost cautat de companiile care au participat la Angajatori de TOP a fost acela de "tineri profesionisti, cu experienta relevanta si pasionati de domeniile IT&C, finante, consultanta, inginerie, vanzari si cunoscatori ai unei alte limbi straine de circulatie europeana, pe langa engleza".

Topul celor mai cautate limbi straine a fost completat de germana, franceza, italiana, spaniola, maghiara si olandeza. Pe lista limbilor straine pentru care esxista cererese mai afla greaca, turca, poloneza, rusa, ceha, slovaca, araba, norvegiana si portugheza.

"Candidatii trebuie sa priveasca cu seriozitate atat postul si compania, cat si pregatirea si participarea lor la interviu. Sa ne vorbeasca despre experienta lor, cu exemple. Iar atunci cand sunt debutanti, sa apeleze la cunostintele sau proiectele din timpul facultatii, care ar putea sa demonstreze interesul lor pentru meseria pentru care aplica", a declarat Elena Leu, manager Resurse Umane la AKKA Romania.

Oferte si pentru joburi in strainatate

Editia de toamna a targului a adus ca noutate si oferte pentru joburi in strainatate. Cu astfel de oferte au venit companii precum Thera Group, care cauta circa 500 de persoane pentru industria ospitalitatii (hoteluri, restaurante) din SUA, Spania, Anglia, Norvegia, Grecia si Cipru, dar si Contact Singapore, care cauta sa angajeze 43.000 de specialisti din Europa Centrala si de Est, in special din Romania, care sa aiba experienta in domenii precum energii regenerabile, biomedicina, media digitala, tehnologii pentru dezvoltare urbana sustenabila.

"Am avut foarte multi aplicanti, numai vineri in jur de 300, iar pentru astazi (n.red- sambata) se pare ca se ridica la acelasi numar. Tot mai multi tineri sunt interesati de un program de munca in strainatate, in conditiile in care in Romania oportunitatile de munca sunt tot mai limitate. Prin aceasta campanie, pe care noi o promovam acum, in cadrul targului de joburi, ne adresam in special tinerilor studenti sau tinerilor absolventi.

Promovam aceste programe de Work & Travel si Internshipuri in industria ospitaliera, dar si un program nou, emigrarea definitiva in Canada. Ne adresam tinerilor care sunt lipsiti de experienta in general si le oferim aceste programe pentru a acumula experienta acolo. Li se ofera si o diploma in acest sens, recunoscuta pe plan international", a declarat, pentru Ziare.com, Rosita Rimniceanu, program manager in cadrul companiei Thera Group.

Pe langa companiile care au oferit joburi in strainatate, oferte au venit si din domeniul IT&C, de la companii precum IBM Romania, Adobe Romania, Oracle, Thales Rail Signalling Solutions, Infineon, Dell Services, Gameloft, Route 66, Star Storage, Lyngsoe Systems, 1&1 Internet Development sau TeamNet Collaborate.

In domeniul financiar-bancar, companiile care au pus joburi la bataie s-au aflat BRD Groupe Societe Generale, BCR, Piraeus Bank, Bank, Baker Tilly Klitou, TMF, iar in outsourcing compani precum HP, Accenture, Genpact, Romania, Wipro.

In zona FMCG a existat cerere din partea Foods Romania, Coca-Cola HBC, Pepsico, JTI, British American Tobacco, Danone. Inginerii aflati in cautarea unui loc de munca au putut aplica pentru joburile propuse de Dacia Groupe Renault, Akka Romserv, UTI, Honeywell, Michelin Romania.

In ceea ce priveste pozitiile puse la bataie, de exemplu, la BCR poti obtine un job de Consilier Client Retail, Analist Suport Helpdesk, administrator de sistem sau de retele, analist IT, specialist operatiuni carduri, analist ALM sau arhitect sistem.

Si la Coca Cola HBC Romania au putut aplica cei care isi doresc o cariera in domenii precum cel financiar, unde se cauta un specialist AP Accountant, si in zona comerciala, cu pozitii precum Marketing Coordinator, Agent vanzari, Key Account. Joburi disponibile sunt si pentru zona de ingineri, mentenatta si productie.

Si Danone este in cautarea unor specialisti pentru posturi precum area sales manager in Craiova, Marketing Trainee, Goods & Services Buyer, Credit Controller, Industrial Project Manager sau Automation Technician, pe care i-a cautat in cadrul aceluiasi targ.

Michelin a venit cu cerere pentru un inginer in garantia calitatii, un inginer in industrializare produs, un automatist, un analist de sisteme informatice si un asistent comercial cunoscator de limba bulgara. Posturile vizeaza orase precum Floresti, Zalau si Bucuresti.

Tinerii, nemultumiti de oferta

Desi cei mai multi tineri au mers la targ in speranta ca vor pleca de acolo cu mari sanse de a deveni angajati intr-o multinationala, visele par sa le fi fost spulberate odata cu citirea cerintelor pentru a aplica la un job. Acestia se plang ca cele mai multe companii cer cel putin 2-3 ani, uneori chiar 7 ani, de experienta pentru pozitiile pe care le pun la bataie, insa nimeni nu le ofera si sansa de a obtine aceasta experienta.

Singurele oportunitati pentru studenti sau absolventi sunt internship-urile, insa acestea nu iti garanteaza ca dupa terminarea perioadei in cauza, care este de obicei intre 3 si 6 luni, vei ramane pe un post in compania respectiva. Cu toate ca in aceasta perioada companiile ofera si o remuneratie lunara, tinerii considera ca suma nu este de ajuns, atat timp cat pentru munca prestata nu primesc mai mult de 200, maxim 300 de euro.

"Se pare ca studiile nu mai sunt de ajuns, companiile dorind acum tineri absolventi cu experienta. Eu lucrez de mai bine de 2 ani in zona de marketing-vanzari, insa chiar si asa mi-e greu sa imi schimb locul de munca, cerintele fiind uneori exagerate. Sper insa ca macar o parte din companiile la care am lasat CV sa ma cheme la un interviu", a declarat pentru Ziare.com Florea Cristina, masterand la Facultatea de Marketing din cadrul ASE.

Aceeasi situatie pare sa se intalneasca si in alte domenii, precum inginerie unde, desi numarul companiilor participante la targ in aceasta zona a fost mare, ofertele vizau mai mult persoanele cu experienta si mai putin debutantii.

"Pana acum, nu am reusit sa imi depun decat cinci CV-uri. Toate companile cer intre 3 si 7 ani experienta, pe care eu nu am avut cum sa o capat atat timp cat programul din timpul facultatii nu mi-a permis nici macar un job part-time.

Un alt dezavantaj este faptul ca in domeniul in care vreau sa lucrez este nevoie de relocare, iar eu mai am un an de master in Capitala. Este greu pentru un tanar in Romania zilelor noastre sa isi mai gaseasca un job intr-o companie mare, in care sa poata avansa", a declarat si Ionut Mihai, un tanar masterand la Universitatea Politehnica Bucuresti, care cauta de mai bine de un an un loc de munca in domeniul energetic.

