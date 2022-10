The Guardian: Romanii care fac pantofi pentru Zara sau Deichmann muncesc ilegal pe salarii mizere

Daca pana acum doar banuiai ca pantofii care se gasesc de cumparat in marile capitale europene ar putea fi facuti inclusiv in Romania, iata ca vine si confimarea.

O ancheta ampla releva ca incaltaminte apartinand unor branduri celebre, pe care sta scris "made in Germany" sau "made in Italy", ca o garantie a calitatii, e in realitate produsa in conditii greu de imaginat in tari lovite de saracie din Europa de Est. Romania se afla printre ele, dezvaluie The Guardian.

Ancheta, pornita din Marea Britanie, ajunge in toate cotloanele Europei, in tari ca Albania, Macedonia, Bosnia- Hertegovina, Slovacia, Polonia, Romania, iar brandurile implicate in scandal sunt Geox, Zara, Lowa, Deichmann, Ara, Bata si Leder & Schuh AG.

In raport se arata ca muncitorii sunt platiti "mizerabil", traind la limita subzistentei. Nu au insa de ales decat sa vina in continuare la munca. In spatiile neventilate, adesea lesina din cauza mirosului puternic al produselor chimice cu care lucreaza. Daca se primeste o comanda de 9.000 de perechi de pantofi, chiar daca simti ca mori, trebuie sa termini, explica un muncitor dintr-o astfel de fabrica din Macedonia.

In aceasta tara, muncitorii care produc pantofii Geox primesc salarii de 131 de euro pe luna, cu tot cu munca peste program. Salariul minim legal este de 145 de euro in Macedonia, fara ore suplimentare.

Muncitorii din Macedonia, care fac incaltaminte Geox, Deichmann si Bata, spun ca din cauza produselor chimice puternice ajung sa sufere de reumatism, dureri de spate, alergii si probleme respiratorii. Nu pot purta manusi, pentru ca productivitatea ar fi afectata, la fel si salariul, asa ca au pielea mereu expusa.

Nici in Albania situatia nu e diferita. Unul dintre trei albanezi chestionati in cadrul anchetei a raspuns ca salariul e mai mic decat cel minim legal, cu tot cu bonusuri si ore suplimentare. Fiecare muncitor trebuie sa faca 60 de perechi de pantofi pe zi. De regula femeile sunt mai prost platite decat barbatii.

"Atat sotia mea, cat si eu lucram in aceasta fabrica. Suntem multumiti ca am putut gasi de munca, dar nu ne imaginam ca ne vom putea creste copiii din doua salarii de la fabrica. Parintii si rudele noastre nu ne pot sprijini, asa ca depindem de aceste salarii mizarabile.

Am vrut sa ne mutam de la tara la oras, pentru o viata mai buna, insa nu ne permitem chiria din aceste salarii", a povestit si un muncitor din Romania pentru sursa citata.

Mai toti angajatii se plang de "cuptoarele" in care lucreaza, vara, si de frigul ca de congelator, iarna.

"Saracii, cad ca mustele"

Dorel Mituletu, viceprimar in Calafat, intervievat in cadrul anchetei, a prezentat situatia pe scurt: "Saracii, cad ca mustele", referindu-se la muncitorii din aceste fabrici.

Un angajat al unei astfel de fabrici din Romania a povestit ca, atunci cand la trei femei li s-a facut rau din cauza caldurii, supraveghetorul italian a glumit: "Va trebui sa improvizam un cimitir in spate, daca femeile continua sa lesine".

Ancheta realizata de mai multe grupuri care militeaza pentru drepturile omului insumeaza interviuri cu 179 de muncitori din 12 fabrici.

Aproximativ 24 de miliarde de perechi de pantofi sunt produse in fiecare an in lume, din care 729 de milioane in Europa. Pretul pantofilor produsi in Europa este mai mare; o pereche de pantofi cu pret mediu, din Italia, facuti pentru export costa circa 45,5 de euro, in timp ce o pereche din China e numai 3,5 euro.

Majoritatea companiilor care au fost chestionate referitor la informatiile aflate in cursul anchetei au negat ca ar fi la curent cu aceasta situatie. Unele au refuzat sa comenteze, in timp ce altele au anuntat ca demareaza propriile anchete.

Inditex, compania care opreaza brandul Zara, a confirmat ca o mica parte din pantofii pe care ii comercializeaza provine din fabricile din Romania sau Albania.

Romania a exportat anul trecut pantofi in valoare de un miliard de dolari.

