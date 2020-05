Unul din doi angajati romani cu copii lucreaza in continuare cu greu de acasa - sondaj

Ziare.

Astfel, doi din cinci respondenti si-ar dori sa poata lucra de acasa insa cu un program flexibil, astfel incat sa se poata ocupa si de cei mici cat timp cresele si scolile sunt inchise.Cu toate acestea, nu toti au sustinerea angajatorului sa-si organizeze timpul si sarcinile de lucru in functie de situatia personala. Aproape 40% dintre angajatii care au participat la sondajul BestJobs sustin ca angajatorul se arata deranjat cand solicita doua ore libere in timpul programului pentru a se ocupa de copii, dar le acorda totusi timpul necesar, in timp ce 28,6% se plang ca angajatorul nu le permite deloc acest lucru.Chiar daca lucreaza de acasa, un sfert dintre angajati arata ca ajung sa aloce mai mult de opt ore pe zi activitatii profesionale, mai ales ca sunt adesea intrerupti de copii.In aceste conditii, cei mai multi dintre ei spun ca, atunci cand nu pot acorda atentie celor mici, ii lasa sa-si ocupe singuri timpul (53,6%) sau cer ajutorul bunicilor sau al altor rude (28,6%) si doar 18% sunt ajutati de celalalt parinte.Majoritatea parintilor (71,4%) reuseste sa aloce mai putin de 4 ore pe zi copiilor pentru toate activitatile pe care le desfasoara impreuna cu ei, insa 18% spun ca depasesc 8 ore, in conditiile in care situatia profesionala le permite acest lucru.Cea mai mare parte din timpul petrecut impreuna este alocat temelor (43%), care sunt urmate de joaca (21,4%) si diverse activitati extrascolare (18%).De altfel, activitatile scolare le consuma parintilor mai mult de doua ore zilnic (57,1%), mai ales ca invatamantul online este considerat ineficient, dupa cum afirma 28,6% dintre respondenti.Nici copiilor nu le place prea mult scoala online, dar s-au adaptat (50%), in timp ce 21,4% nu s-au adaptat deloc si lucreaza cu dificultate.Doar 28,6% dintre parintii respondenti afirma ca cei mici nu reactioneaza destul de bine la cursurile online.In cele mai multe cazuri, atunci cand urmeaza cursurile online, copiii folosesc laptopul familiei (67,9%), dar sunt si situatii in care este folosit un dispozitiv de serviciu al unui membru al familiei, pus la dispozitie temporar pentru activitatea de invatare in detrimentul activitatii de serviciu (3,6%).Anul acesta, cei mai multi dintre salariatii care au copii spun ca vor sarbatori ziua de 1 iunie cu o iesire in jurul locuintei (46,4%), in casa, prin diverse activitati distractive (17,9%), sau in parc (17,9%).Sondajul a fost efectuat in perioada 5-25 mai 2020, pe un esantion de 862 de utilizatori de internet din Romania.