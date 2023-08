Locuri de munca in UE. Cum poti castiga un salariu de zeci de mii de euro anual

A gasi un loc de munca in Romania, la ora actuala, poate fi un proces anevoios si plin de piedici. Dar pentru cei care nu vor sa renunte exista si alte variante.

Portalul european Eures aduna sub acelasi acoperis sute de mii de oferte de locuri de munca din toate tarile Uniunii Europene.

Oricare dintre aceste anunturi poate fi accesat si de catre romani.

In timp ce, in ceea ce priveste Romania, ANOFM posteaza cu dezinteres, fara descrierea postului, fara a publica oferta salariala si fara a enunta conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un candidat, alte tari europene precum Frata, Germania, Italia, Spania sau Elvetia iau acest portal mult mai in serios si publica mii de oferte de munca legitime cu salarii care pot ajunge la zeci de mii de euro pe an.

58.000 de euro pentru un post de programator in Germania

Spre exemplu, daca aveti pregatire in programare si vreti sa castigati intre 40.000 si 58.000 de euro pe an, va puteti angaja in Germania.

Anuntul postat arata ca persoana pe care vor s-o angajeze trebuie sa stie sa lucreze in PHP, C++, Java. Este vorba despre un job full-time care necesita 40 de ore pe saptamana. Candidatii trebuie sa aiba intre 2 si 5 ani experianta in domeniu, studii superioare, sa cunoasca foarte bine limba engleza, iar germana la nivel de baza.

Un alt anunt din Germania cauta doi tehnicieni chimisti pentru 2.200 si 2.500 de euro pe luna. Cel care va ocupa postul va trebui sa lucreze in fabricile din Leverkusen si/sau Dormagen. Se cer studii superioare si disponibilitatea pentru un program flexibil organizat pe mai multe schimburi.

4.000 de euro brut este salariul oferit pentru un medic asistent generalist in Zweibrucken, Germania, se arata intr-un alt anunt Eures. Se cere o buna cunoastere a limbii germane, experienta profesionala anterioara, abilitati de comunicare si putere de lucru in echipa. Este vorba despre un post cu norma intreaga de 40 de ore pe saptamana.

54.000 de euro anual pentru un post de management in port

Un sef de santier in Franta poate castiga, pentru 35 de ore lucrate pe saptamana, pana la 45.000 de euro anual, brut. Potrivit anuntului, pentru a ocupa acest post, trebuie sa ai cel putin cinci ani experienta in domeniu. Compania angajatoare se numeste RAZEL-BEC.

Pentru 40.000 de euro pe an va puteti angaja si Analist de Operatiuni, in Franta, la firma Bull SAS. Se cer studii superioare in informatica si o experienta de pana in doi ani. Anuntul este valabil pana la sfarsitul lui august.

Un alt anunt postat pe Eures ofera un salariu minim de 54.000 de euro pe an pentru un post de responsabil cu managementul afacerilor. Persoana angajata pe acest post va lucra la firma care gestioneaza activitatea din portul din Dunkerque, Franta.

Acest post se subordoneaza directorului de Planificare si Mediu si presupune gestionarea si coordonarea a alte trei departamente: Managementul de Mediu, Dezvoltare si Programare si Unitatea Cailor Ferate din port.

Conform anuntului, cel angajat pe acest post va trebui sa se asigure de dezvoltarea eficienta a afacerii si a portului si mobilizarea partenerilor financiari in obtinerea de investitii.

Programator pentru 60.000 de euro pe an, in Italia

Daca ai un Master in Informatica, te poti angaja pentru 31.000 de euro pe an, in Pavo, Italia, la fundatia Bruno Kessler. Potrivit anuntului se cauta o persoana care sa poate lucra in programe informatice de creare a comportamentului uman virtual pentru programe anticipative de cercetare. Cheltuielile de mutare in orasul in care se afla biroul sunt asigurate.

Tot in Italia, se cauta, pentru 60.000 de euro pe an, programatori pentru aplicatii Android si iOS. Experienta anterioara nu trebuie sa fie mare, pana in doi ani, dar se cere o foarte buna cunoastere a trei limbi: italiana, germana si engleza. Potrivit anuntului, trei posturi sunt disponibile.

Salarii mari la restaurantele din Elvetia

In Elvetia, pentru 2.500 de euro pe luna, cu 42 de ore lucrate, se cauta ospatar pentru un restaurant. Se cere experienta dovedita intre 2 si 5 ani. Anuntul nu precizeaza insa si limbile pe care trebuie sa le cunoasca un candidat pentru acest post.

Acelasi local angajeaza si bucatar cu 2.800 de euro pe luna, potrivit anuntului Eures.

Tot in Elevtia, un manager de fast-food, poate castiga intre 2.800 de euro si 3.600, lunar cu 44 de ore lucrate pe saptamana. Potrivit anuntului, nu este nevoie de experienta anterioara dar se cere o buna cunoastere a limbii franceze.

"Dupa un training oferit de firma noastra, scopul dumneavostra va fi acela de a dezvolta din punct de vedere comercial afacerea noastra din Elvetia", asa incepe un alt anunt postat pe site-ul Eures care promite un salariu de pana la 60.000 de euro pe an, fara a cere o experienta anterioara.

Fotograf in Spania, 1.800 de euro pe luna

In Spania, firma FOTOCOM GROUP ofera intre 1100 si 1800 de euro lunar pentru un fotograf. Acesta ar avea datoria de a insoti clientii pentru a fotografia tot ce doresc acestia. Angajatorii cer studii superioare si o buna cunoastere a limbii engleze.

Bucatar sef cu 30.000 de euro pe an

In Irlanda, poti castiga 30.000 de euro pe an ca bucatar-sef. Conform anuntului, trebuie sa ai cinci ani de experienta in bucataria orientala. Programul este de 40 de ore pe saptamana.

Pentru un post de administrator de birou, o firma din Irlanda ofera un salariu de 28.000 de euro pe an. Cel care va ocupa acest post va trebui sa se ocupe de deplasarile angajatilor si de toate celelalte probleme care apar la nivel administrativ in ceea ce priveste spatiul de lucru.

