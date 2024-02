800.000 de locuri de munca pentru romani, create de italieni

Mario Iaccarino, director Institutului de comert Italian din Bucuresti, a declarat ca in prezent investitiile italienilor sunt prezente la toate nivelurile, intreprinderi mici si mijlocii, intreprinderi de talie medie sau mare, corporatii, creand asftel 800.000 de locuri de munca.

"PIB-ul Romaniei a crescut cu valori intre 5 si 9 procente in ultimii 6 ani si in consecinta au existat si cresteri salariale. Astfel, nivelul consumului privat a crescut de la an la an, mai ales in sectoarele de imbracaminte, mobila si agroalimentar.

In prezent, aceste sectoare inregistreaza incetiniri din cauza crizei economice internationale, care a determinat si o diminuare a puterii de cumparare si implicit a cererii de bunuri de consum.

De la inceputul lui 2010 estimam insa o refacere economica de care ar trebui sa beneficieze toate sectoarele productive care in 2009 au inregistrat incetiniri" spune Mario Iaccarino, Director ICE Bucuresti, potrivit unui comunicat ICE remis Ziare.com.

Astfel ca interesul tot mai puternic manifestat de companiile italiene fata de piata romaneasca, coroborat cu numarul mare de companii italiene prezente aici, a facut ca activitatea biroului ICE sa creasca considerabil in fiecare an.

"In anul 2008 am oferit societatilor din Italia un numar de 617 servicii distincte. Acestea se refera fie la analize de piata, fie la cautarea posibililor colaboratori locali sau cereri specializate despre licitatii si oportunitati de afaceri, ori oferirea de asistenta specializata in domeniul comercial sau juridic.

Vorbim astfel de un total de peste 1.000 de societati italiene interesate de piata romaneasca", declara Mario Iaccarino, Director ICE Bucuresti.