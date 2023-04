Angajatii la privat au mai putin concediu decat cei de la stat

Angajatii din companiile private beneficiaza de mai putine zile de concediu decat angajatii din institutiile de stat, potrivit unui studiu efectuat, in perioada 1-15 septembrie, de catre Mednet Marketing Research Center si revista Primm-Asigurari&Pensii.

Sondajele efectuate in cadrul studiului arata ca angajatii companiilor private beneficiaza de mai putin de 21 de zile de concediu pe an, in timp ce persoanele care lucreaza in institutii de stat au vacante de pana la 30 de zile pe an.

De asemenea, aproape 70% dintre bucuresteni si peste 72% dintre angajatii din marile orase ale tarii au fost in concediu, in 2008, informeaza NewsIn.

Pe de alta parte, aproape 15% dintre bucuresteni nu vor merge in concediu anul acesta. Acestia sunt, in general, angajati ai unor companii private, cu studii medii, venituri mai mici de 1.500 de lei pe luna si varsta de peste 45 de ani, potrivit aceluiasi studiului.

In restul tarii, 12,4% dintre angajati au declarat ca nu vor merge in concediu anul acesta, ei fiind preponderent angajati ai unor institutii de stat, cu studii medii, venituri sub 1.000 de lei si varsta de peste 55 de ani.