Greseli de evitat cand iti cauti un job

Cu o rata a somajului de 7,5 procente si estimari ca ar putea depasi 9%, pana la sfarsitul anului, piata muncii din Romania nu da semne de imbunatatire.

In aceste conditii, gasirea unui loc de munca devine o sarcina extrem de dificila, pentru care ar trebui sa va pregatiti intens, potrivit specialistilor in resurse umane.

Iata cateva greseli frecvente pe care le fac persoanele aflate in cautarea unui nou loc de munca, pe care ar trebui sa le eviti, pentru a avea succes, potrivit MarketWatch:

Te bazezi doar pe anunturi sau site-urile de job-uri

De multe ori, posturile libere nu sunt facute publice si singura modalitate de a le gasi este sa deveniti maestru in arta networking-ului. Multe companii prefera sa caute angajati intr-un mod mai personal. Astfel, doar 10% din cei care isi cauta job-uri pe Internet au succes, potrivit specialistilor.

Pentru a reusi, ar trebui sa cauti o persoana in cadrul companiei, sa mentii comunicarea cu aceasta, pentru a nu fi doar un alt CV aruncat pe un birou. Contacteaza o persoana din cadrul departamentului de Resurse Umane, de exemplu, si explica-i de ce ar fi un lucru bun sa-ti dea sansa unui interviu.

In cazul unor companii mai mici, poti chiar sa te prezinti la sediu, cu un CV in mana, dar ia in calcul posibilitatea ca nu toti angajatorii apreciaza o asemenea abordare.

Ads

Explica-le ca ai vazut anuntul pentru un post care te intereseaza si ca ai dorit sa-ti prezenti personal candidatura. Acest lucru te-ar deosebi de 90% din persoanele care isi cauta un job, iar CV-ul va ajunge primul pe biroul celui care ia deciziile.

Nu face CV de tip lista

Un CV pe care doar treci posturile pe care le-ai ocupat in trecut, cu liniuta, este o greseala. In schimb, cel mai bine este sa te concentrezi pe ceea ce ai realizat: cati clienti ai adus fostei companii, cati bani sau cat timp ai economisit?

De asemenea, CV-ul ar trebui sa fie adaptat companiei si postului la care aplici, scotand in evidenta lucruri care l-ar putea interesa pe respectivul angajator. Un CV nu trebuie sa aiba mai mult de doua pagini, sa nu fie pe hartie colorata si sa nu contina elemente grafice haioase.

Nu te duce nepregatit la interviu

Informeaza-te despre ultimele lansari si realizari ale companiei, dar si despre istoricul sau, nevoile si cultura sa corporatista. Trebuie sa fii capabili sa vorbesti coerent despre companie, mai ales ca majoritatea angajatorilor te vor intreba de ce ai ales sa depui un CV acolo.

Ads

Gaseste cateva fraze cheie, care sa contina informatii pe care vrei neaparat sa le transmiti angajatorului. Acesta din urma va retine mai usor, daca spui ceva memorabil.

Nu incurca networking-ul cu o cerere de angajare

Networking-ul inseamna sa dezvolti relatii. Contacteaza oamenii pe care ii cunosti si cere-le sfatul, nu le cere un loc de munca.

De asemenea, nu cere referinte de la persoanele pe care nu le cunosti prea bine, dar intreaba-le daca la firma lor se efectueaza angajari, pe ce posturi si pe cine ai putea sa contactezi pentru un interviu.

Poarta-te frumos cu secretarele

Prima impresie este extrem de importanta, chiar daca primul contact intr-o companie este, de obicei, cu secretara sau asistenta managerului. Peste 60% din manageri au declarat ca pun mare pret pe opinia asistentei in momentul cand vor sa angajeze pe cineva.