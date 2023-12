IT-ul, cel mai bine platit departament din multinationale

Departamentele de IT, financiar si sales&marketing au cel mai bine platiti angajati din companiile multinationale prezente in Romania, potrivit unui studiu Mercer.

Media salariala a unui departament IT este de circa 1.300 de euro brut, iar departamentul financiar (1.200 de euro) si cel de sales&marketing (1.150 de euro) se numara si ele printre cel mai bine platite departamente, informeaza Business Standard.

In acelasi timp, departamentul cu cea mai mica medie salariala este cel de productie, cu o medie salariala de 722 de euro, potrivit datelor din studiul "Total Remuneration Survey", realizat de compania de consultanta Mercer.

"Media salariala a fost calculata pentru pozitiile de middle management din toate departamentele mentionate, iar departamentul IT este cel mai omogen din punct de vedere salarial", spune Oana Botolan, country manager Consulteam, partener local al Mercer. Companiile participante la studiu au intre 800 si 1.400 de angajati. "Daca ne referim strict la salariul brut, fara alte beneficii, departamentul IT poate avea cel mai mare salariu.

Daca tinem cont si de bonusuri, comisioane si celelalte beneficii, intr-o astfel de comparatie, salariile din sales&marketing sunt, in opinia mea, cele mai mari", spune Irina Manolescu, executive director pentru compania de consultanta in resurse umane Career Solutions International.

Si in opinia altor consultanti de resurse umane, departamentul de vanzari ar inregistra cea mai mare medie salariala, daca s-ar contabiliza inclusiv bonusurile si comisioanele. "Vanzarile si marketingul sunt linia direct productiva a unei

companii, motorul care genereaza profit si alimenteaza nu numai firma, cat si economia romaneasca. Vanzarile aduc bani in firma pentru salarii, plati, taxe. Poate ca in ultimii ani nu s-a discutat atat de pregnant despre vanzatori, insa ei sunt cei care aduc diferentierea in piata si profitul", spune Ramona Elefterescu, HR generalist in cadrul companiei Aectra Romania.

Potrivit studiului Mercer, managerii din vanzari, IT ti finante au inregistrat, in acest an, printre cele mai mari cresteri salariale. Directorii de vanzari si cei de marketing au beneficiat de o crestere a salariului de peste 16%. In domeniul FMCG, aceste posturi sunt cel mai bine remunerate, salariul la nivel de management in domeniul bunurilor de larg consum este de aproximativ 9.000 de euro brut pe luna, fara a adauga alte compensatii si beneficii.

Cresterea salariului managerilor de finante a fost de aproape 13%, in timp ce managerii din IT au avut o crestere salariala de 9%.