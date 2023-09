Profesorii banateni vor joburi peste granita

Profesorii din Banat incep sa caute contracte de munca la scoli din strainatate, pe salarii de sapte ori mai mari decat cele din tara.

Acestia urmeaza astfel modelul medicilor, care pleaca in strainatate pe salarii de trei ori mai mari decat in tara.

Peste 2000 de profesori si invatatori si-au depus in Timis dosarul pentru a obtine un loc de munca in invatamantul preuniversitar. Nu pot spera la un salariu mai mare de 800 de lei. In timp ce posturile din judet sunt insuficiente si salariile mici, scolile din strainatate vin cu oferte din ce in ce mai tentante, anunta Adevarul.

"Salariile pe care le poate obtine un profesor in strainatate sunt motivante", a declarat romanca Adina Chereches, dupa un an in care a predat limba franceza copiilor englezi.

Tanara obtinuse un post de titular la Grupul Scolar de Posta si Telecomunicatii din Timisoara cand a aflat de programele Consiliului Britanic pentru Europa de Est si Centrala. Procesul de selectie care a urmat a constat intr-un interviu la Bucuresti, cu profesori romani si straini.

Cei mai cautati in strainatate sunt profesorii de limbi moderne si stiinte exacte, care predau 16 ore saptamanal in colegii private.

Contractele sunt pe un an, cu posibilitatea de prelungire pe durata nedeterminata. Profesorii cu experienta pot preda si in sistemul de invatamant american. Salariile intre 28.000 si 48.000 de dolari pe an si posibilitatea ca profesorii sa-si aduca membrii familiei in SUA, au determinat peste 200 de cadre didactice din Romania sa se inscrie la programul "Teach in USA".

