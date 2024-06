Ce nu ar trebui sa mentionezi niciodata in CV

Este important sa-i oferi potentialului angajator suficiente informatii pentru a te diferentia de restul concurentilor, insa nu vrei sa-i impartasesti lucruri care ti-ar putea afecta sansa de a obtine postul dorit.

Iata cateva aspecte pe care este mai bine sa nu le mentionezi in CV, potrivit mai multor experti in cariera citati de BusinessNewsDaily.

Afilierile politice: nu aduce in atentie acest subiect decat daca are direct legatura cu postul vizat. In rest, este irelevant si ar putea inclina balanta impotriva ta. Este valabil si pentru interesele religioase sau apartenenta la diverse grupuri.

Motivul pentru care ai parasit ultimul loc de munca: nu este necesar sa povestesti cum s-au incheiat ultimele tale experiente profesionale decat daca poti aduce informatii esentiale care sa te avantajeze.

Interese personale: tuturor le place sa citeasca, sa asculte muzica si sa petreaca timp cu familiile lor, deci nu este necesara mentionarea acestor lucruri, cu exceptia situatiei in care activitatea desfasurata in timpul liber are legatura cu postul pentru care aplici.

Varsta: CV-ul ar trebui sa oglindeasca potentialul tau de a aduce plus de valoare companiei, iar numarul anilor de munca nu spune nimic cititorului in legatura cu cat de bun esti, spun expertii.

Ce sa mai eviti

De asemenea, ei recomanda ca CV-ul sa nu includa detalii legate de aspectul fizic (inaltime, greutate), informatii despre animalele de casa - oricat de neobisnuite ar fi, sau autoaprecieri lipsite de importanta precum "sunt muncitor" sau "lucrez bine in echipa".

Mai indicat este sa furnizezi exemple relevante in care ai dovedit astfel de calitati pentru fiecare dintre locurile de munca anterioare.

Desigur, nici greselile de redactare nu au ce cauta in CV, deoarece ii poti transmite potentialului angajator mesajul ca esti chiar mai neatent la munca.

Atentii la detalii

Potrivit Forbes, pe langa faptul ca nu intrunesti cerintele de baza sau nu te potrivesti in compania respectiva, un motiv important pentru care CV-ul tau ar putea ajunge in cosul de gunoi consta in detalii.

Angajatorii pot fi enervati de lucruri marunte la care poate nu te-ai gandit, ca de exemplu daca ai folosit acelasi font si aceeasi marime a caracterelor pentru a redacta textul sau modul in care te adresezi celui caruia i-ai adresat scrisoarea de intentie - trebuie sa scrii numele persoanei care iti va citi CV-ul.

Totodata, este important sa precizezi denumirea corecta si completa a postului pentru care aplici si sa trimiti toate documentele solicitate in anunt.

Daca, in plus, iti adaptezi CV-ul la profilul companiei si postul dorit, acesta are mari sanse sa ajunga pe lista scurta angajatorului.