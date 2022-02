Ce te impiedica sa iti indeplinesti obiectivele?

Unii oameni au mari probleme in a duce la capat obiectivele propuse si cel mai adesea problema are o baza fundamental psihologica.

Daca te regasesti in descriere, atunci adevarata ta problema ar putea fi managerii care nu stiu cum sa creeze angajati cu ambitii profesioniste, dar care aplica evaluari bazate tocmai pe indeplinirea obiectivelor.

Un studiu recent a dezvaluit motivele pentru care unor oameni le este atat de greu sa duca la bun sfarsit un proiect pe care l-au inceput bine, si, odata cu aparitia acestui studiu, specialistii Business Insider ofera si o strategie simpla si eficienta care te poate ajuta sa iti pastrezi motivarea pana la final.

In cadrul studiului a fost analizat modul in care oamenii care urmaresc sa atinga anumite obiective sunt fie afectati de concentrarea asupra etapelor parcurse pana in momentul in care se afla, fie asupra a ceea ce a ramas de realizat de la acum incolo.

Oamenii se folosc, in general, de ambele metode ca instrument de motivare. Intr-adevar, ambele abordari, folosite in masuri echitabile, pot avea succes.

