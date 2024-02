Comploturi si tradari? Despre paranoia la locul de munca

Oamenii cu inclinatii paranoice puternice vad tradare si dezaprobare peste tot. Acordand o atentie exagerata anumitor informatii sau detalii, interpreteaza cel mai adesea gresit situatiile si vad mereu sensuri ascunse si posibile amenintari in situatii ambigue.

"In cazuri extreme, paranoia otraveste aproape fiecare aspect legat de locul de munca. Oamenii pierd foarte mult timp incercand sa descifreze mesajul real. Zvonurile si barfa devin canalele preferate de comunicare, ajungandu-se la intalniri neproductive, in cadrul carora nu se rezolva nimic, deoarece nimic nu este analizat sau discutat in mod deschis", spune psihologul Roderick Kramer, citat de philstar.com.

Exista insa un leac, sustine Kramer, care recomanda adoptarea unei forme prudente de paranoia.

Cum tii suspiciunile sub control in timp ce pastrezi o doza sanatoasa de scepticism?

In primul rand, asigura-te ca dispui de toate datele. Odata ce ai ajuns la o concluzie in privinta unei chestiuni, incearca sa iti demonstrezi tie insuti contrariul. Numeroase studii au aratat ca oamenii cauta dovezi confirmative prin excluderea celor care le-ar putea infirma ipotezele. Depune, astfel, mai mult efort pentru a aduna informatii cat mai obiective.

De asemenea, este important sa iti tii inamicii aproape si sa nu te izolezi. Daca pastrezi suspiciunile doar pentru tine sau le impartasesti catorva prieteni care vad lucrurile in mod similar nu faci decat sa alimentezi paranoia. Vei avea mai multe sanse sa descoperi adevarul daca vorbesti si cu cei care au interpretari diferite.

Ce pot face companiile?

Companiile pot contribui la exacerbarea unor astfel de predispozitii printr-o proasta gestionare a anxietatii angajatilor in momente de criza sau incertitudine. Se ajunge la un climat intern dominat de paranoia atunci cand liderii nu reusesc sa explice in mod adecvat motivele din spatele deciziilor importante, sustine Roderick Kramer, potrivit Financial Times.

"Atunci cand companiile nu reusesc sa fie suficient de prietenoase si transparente cu privire la motivele din spatele deciziilor si actiunilor lor, angajatii gasesc uneori explicatii proprii sinistre", arata Kramer.

Prin urmare, liderii ar trebui sa faca un efort serios pentru a explica intr-o maniera sincera, detaliat, schimbarile privind politica firmei si personalul.

"Un climat de deschidere si transparenta contribuie la asigurarea angajatilor ca decizia luata de conducere este logica, corecta si in interesul companiei si a angajatilor sai", mai spune Kramer.

Cand paranoia este un lucru bun

Pe de alta parte, paranoia nu este intotdeauna patologica, ci poate fi un raspuns adecvat la un mediu de lucru toxic sau la o amenintare reala la adresa companiei.

Oamenii paranoici aduc companiei si avantaje. Datorita vigilentei lor si atentiei la detalii vad oportunitati si amenintari pe care altii le pot rata.

Exista posibilitatea ca cei mai putin suspiciosi sa nu observe potentiale amenintari din interior sau din partea concurentei. In cei 20 de ani de cercetari, Kramer a discutat cu sute de manageri. Concluziile arata ca opt din zece manageri considera ca au facut greseli semnificative acordand prea multa incredere anumitor persoane.

In concluzie, potrivit FT, un echilibru corect in viata profesionala poate fi atins prin mentinerea unui nivel potrivit de suspiciune si vigilenta, fara a aluneca insa pe panta gandirii irationale. Linia de demarcatie este subtire si este nevoie de o minte deschisa si obiectiva pentru a filtra atat de multe sentimente si opinii contradictorii.