Cum sa iti lasi serviciul la usa cand vii acasa

Este foarte usor sa te lasi "epuizat" de munca ta si sa ajungi un individ plictisitor, care nu stie sa vorbeasca altceva decat despre cariera sa, problemele de la serviciu, realizarile si anxietatile profesionale, daca nu reusesti sa echilibrezi intr-un fel viata din interiorul jobului cu cea sociala.

In absenta unui confident pentru cariera ta, te confrunti cu situatia in care transformi orice persoana care se apropie de tine in "victima" a nemultumirilor care te macina zilnic, iar asta nu face decat sa iti afecteze si mai puternic viata sociala, deja acaparata de cea profesionala, potrivit Harvard Business Review.

Iata cateva idei care ti-ar putea fi de folos, daca esti constient ca ai nevoie de ajutor pentru a-ti aduce echilibrul in viata de zi cu zi.

Constientizeaza motivul si timpul petrecut peste program la job. Fii sincer cu tine si da-ti seama care este motivul real pentru care muncesti atat.

Gandeste-te daca ai nevoie de ore suplimentare pentru a-ti indeplini sarcinile si obiectivele sau daca ai alte motive pentru care stai pana tarziu la job. Unii oameni fac asta pentru a-i impresiona pe sefii si colegii lor, iar altii pentru ca pur si simplu nu sunt capabili sa isi managerieze timpul asa cum trebuie.

Constientizeaza in care categorie te regasesti si cum poti rezolva problema ta, te sfatuiesc expertii.

Organizeaza-ti energiile, nu timpul. Daca ai obiceiul sa stai zilnic peste program si simti ca oboseala incepe sa te acapareze, impune-ti o zi din saptamana in care sa pleci la ora stabilita initial, orice s-ar intampla.

Asta te-ar putea ajuta sa iti recuperezi fortat energiile, fie printr-un somn cu cateva ore mai lung sau o seara relaxanta cu prietenii. Citeste mai multe despre Cum reusesti sa iti lasi problemele profesionale la birou pe Business24.ro.

Ads