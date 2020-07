Raport INS: Rata somajului a fost de 5,2% in luna iunie

"Rata somajului in luna iunie 2020 a avut acelasi nivel cu cel inregistrat in luna precedenta (5,2%). Rata somajului la barbati a fost cu 0,5 puncte procentuale mai mare decat la femei", anunta INS.Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna iunie a anului 2020 a fost de 467.000 persoane, in crestere atat fata de luna precedenta (463.000 persoane), cat si fata de aceeasi luna a anului anterior (343.000 persoane).Pe sexe, rata somajului la barbati a depasit-o cu 0,5 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 5,5% in cazul persoanelor de sex masculin si 5% in cazul celor de sex feminin).Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata somajului a fost estimata la 4% pentru luna iunie 2020 (4,2% in cazul barbatilor si 3,7% in cel al femeilor). Numarul somerilor in varsta de 25-74 ani reprezenta 71,1% din numarul total al somerilor estimat pentru luna iunie 2020.Rata somajului reprezinta ponderea somerilor in populatia activa.