Bentley, producatorul de masini de lux, va renunta la 1.000 de angajati

Reducerea locurilor de munca se va face in cadrul unui "program de eliberare voluntara". Cei care pleaca de buna voie vor avea sustinere financiara din partea Bentley, in cazul in care isi doresc sa se orienteze intr-o alta cariera. Cu toate acestea, programul nu exclude concedierile obligatorii viitoare.Brand-ul din grupul Volkswagen a avut vanzari in crestere in primul trimestru, dar din cauza inchiderii fabricii din aprilie pana in mai, veniturile se anunta mai mici cu 20-30%.Compania este cunoscuta pentru masini de peste 200.000 de euro, precum Continental GT coupe, Flying Spur, Bentayga (SUV).Marca a fost fondata in 1919, este parte a grupului Volkswagen din 1998 si are o productie anuala de aproximativ 11.000 de masini.