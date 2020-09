Compania germana Schaeffler anunta concedierea a 4.400 de muncitori si inchiderea unor fabrici. Producatorul de componente auto are o fabrica la Brasov

Compania are o fabrica si in Romania, la Brasov, unde produce componente pentru industria automobilistica si constructoare de masini, precum si pentru industria eoliana.Grupul german spera sa faca economii anuale de pana la 300 de milioane de euro, in timp ce costurile legate de restructurare sunt estimate la 700 de milioane de euro.In urma masurilor de restructurare vor fi afectate in special 12 unitati de productie din Germania si alte doua fabrici din alte regiuni din Europa.In ultimii ani, Schaeffler si-a redus capacitatea de productie, iar dupa implementarea unei scheme de plecari voluntare numarul angajatilor s-a redus de la 84.223."In pofida redresarii cererii in ultimele luni, incertitudinile privind evolutiile viitoare ale pandemiei si, ca rezultat, deteriorarea mediului de afaceri raman ridicate", se arata intr-un comunicat al companiei germane.In primele sase luni din 2020, veniturile Schaeffler au scazut cu peste o cincime, dar compania a reusit sa genereze un profit redus.Rivala Schaeffler, producatorul german de anvelope si componente auto Continental AG, a anuntat saptamana trecuta ca-si va reduce costurile cu peste un miliard de euro pe an pana in 2023 si va extinde un program de restructurari care ar putea afecta pana la 30.000 de posturi din intreaga lume.Pe langa efectele pandemiei de Covid-19, industria auto este presata sa investeasca in noi tehnologii, pe masura ce era motoarelor cu combustie interna se apropie de sfarsit, iar serviciile de car-sharing reduc cererea de noi autoturisme.Fondata in anul 1946, Schaeffler AG, cu 170 de unitati de productie in intreaga lume, este unul dintre cei mai mari furnizori la nivel global de echipamente originale si automotive, specializat in productia de componente si sisteme de inalta precizie in aplicatii pentru motoare, transmisie si sasiu, precum si solutii de rulare si rulmenti pentru un numar mare de aplicatii industriale in industriile de inginerie, cea auto si cea aerospatiala.In prezent, compania opereaza in 13 locatii din cinci state, respectiv Ungaria, Slovacia, Romania, Rusia si Republica Ceha.