CFR Marfa concediaza 1.400 de angajati pana la finalul anului 2021. Cate salarii compensatorii vor primi

Potrivit cifrelor oficiale, CFR Marfa inregistreaza datorii totale de 4 miliarde de lei. In plus, compania ar urma sa beneficieze de mecanismul de dare in plata, pentru stingerea unei datorii de 570 de milioane de euro O parte a programului de redresare al societatii vizeaza concedierea, pana la finalul anului 2021, a 1.400 de angajati. Acestia ar urma sa primeasca cate sase salarii compensatorii.CFR Marfa se afla in subordinea Ministerului Transporturilor si are o cota de piata de 25%.