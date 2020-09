Cum sa gasesti jobul potrivit pentru tine: 6 sfaturi de care sa tii cont

Totusi, chiar daca poate fi o munca grea si care iti va consuma timp, cel mai bine este sa te implici cat mai mult pentru a avea siguranta ca vei gasi jobul pe care ti-l doresti. Iata cateva sfaturi care te pot ajuta in acest sens:Inainte de a incepe cautarea de joburi, rezerva-ti putin timp pentru a te asigura ca verifici domeniile si ofertele potrivite. Daca inca nu esti sigur ce anume ai vrea sa faci, poti face un test de cariera, care iti va genera cateva idei in functie de abilitatile si experienta ta. In cazul in care crezi ca este nevoie, poti apela la un consilier de cariera pentru a te indruma in directia buna.Pe langa oportunitatile oferite de angajator, la fel de importanta este si partea salariala, care poate reprezenta un factor esential in alegerea unui job. Pentru a te asigura ca esti platit asa cum trebuie, te poti raporta la salariul minim brut pe economie, dar si la salariile medii care se platesc in acel domeniu. In plus, poti folosi un instrument de calculare salariu pentru a sti cu exactitate care este salariul net si cel brut.Nu te opri doar la simpla depunere a CV-ului si verificarea salariului. Pentru a-ti mari sansele de a obtine un job, te poti conecta pe diferite retele de socializare, precum LinkedIn, pentru a gasi diferite persoane care lucreaza in domeniul sau la companiile la care ai aplicamn t. Le poti cere mai multe informatii despre companie, dar si despre job. Contactele pe care ti le faci te pot ajuta apoi sa obtii recomandarile de care ai nevoie.Pe cat de important este ca angajatorul sa afle mai multe despre tine la interviu, pe atat este sa pui si tu intrebarile potrivite. Asadar, fii intotdeauna pregatit pentru un posibil interviu si stabileste o lista cu intrebarile pe care ai vrea sa i le adresezi angajatorului. In acest fel iti vei arata interesul deplin fata de postul pe care l-ai putea ocupa. Intreaba despre cum poti evolua la jobul respectiv, ce provocari ar putea sa apara sau care este importanta acelei pozitii in cadrul companiei. Lasa la final intrebarile legate de salariu sau programul de munca.Chiar daca jobul si responsabilitatile pe care le vei avea pot fi ceea ce iti doresti, gandeste-te si daca ti-ar placea cu adevarat sa lucrezi in compania respectiva. Este cultura lor organizationala ceea ce ti-ai dori? Sunt prea formali sau prea casual? Exista posibilitati de avansare in cariera? Poti cauta pareri ale altor angajati pentru a-ti face o idee despre cum ar putea arata o zi de munca in acea companie.Odata ce ai trecut prin etapele de mai sus si ai obtinut o oferta de munca, ar trebui sa te gandesti bine daca iti va face placere sa lucrezi in acea companie. Ia in calcul avansarea in cariera, posibilitatea de a negocia salariul, flexibilitatea la locul de munca sau alte beneficii extrasalariale care iti sunt oferite.