Care domenii de activitate sunt considerate ca cele mai sigure de români ca să facă față perioadelor de criză

Românii acordă cea mai mare încredere în perioade de criză pentru locurile de muncă din sectorul medical, sectorul public, industria alimentară și industria farmaceutică, considerând stabilitatea locului de muncă principalul criteriu de încredere.

În schimb, turismul, imobiliarele, asigurările și HoReCa sunt percepute ca mai vulnerabile economic. Sondajul eJobs arată că 27% dintre participanți consideră sectorul medical cel mai stabil, 24,1% pe cel public și 24% pe industria alimentară. Alte domenii considerate viabile pe termen mediu și lung includ banking, construcții, energie și agricultură.

Candidații pun accent pe stabilitate și salariu mai mult decât pe munca de acasă și sunt conștienți de necesitatea recalificării: 75% sunt dispuși să treacă prin reconversie profesională pentru a face față instabilității economice. Companiile mari și multinaționale sunt percepute ca cele mai sigure, urmate de companiile de stat; start-up-urile beneficiază de încredere redusă.

Românii caută stabilitate

„Vedem tot mai pregnantă la candidați această nevoie de stabilitate atunci când își caută un job. Au nevoie să știe că angajatorul le oferă siguranța unui loc de muncă pentru o perioadă îndelungată de timp și că nu există riscul de a rămâne fără venituri, mai ales în acest context pe care îl traversăm”, a declarat Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Ads

Întrebați care sunt, în opinia lor, domeniile care vor crește ca importanță, pe termen mediu și lung, după o perioadă de criză, participanții la sondaj au răspuns că văd un potențial crescut în banking și servicii financiare, construcții, industria alimentară, energie și agricultură. Imobiliarele și HoReCa rămân cu procente scăzute ale nivelului de încredere acordat, alături de call-center/BPO, naval – aeronautic și automotive.

Principalul criteriu în funcție de care evaluează un sector de activitate ca fiind de încredere este stabilitatea locului de muncă, așa cum arată răspunsurile a 83% dintre participanți. Urmează salariul mediu net și beneficiile care se oferă în mod uzual în domeniul respectiv, posibilitatea de a crește profesional și vechimea pe care angajatorii mari din domeniul respectiv o au în piață. Cu alte cuvinte, cu cât sunt mai mulți jucători într-un domeniu care au un istoric îndelungat în piață, cu atât mai stabil este considerat domeniul respectiv.

„Dacă până acum un an posibilitatea de a lucra de acasă era unul dintre criteriile care făceau ca un angajator să fie mai atractiv în ochii candidaților și, prin urmare, dezirabil, acum vedem că începe să conteze din ce în ce mai puțin. Apare acea inversare a priorităților specifică perioadelor tensionate din punct de vedere economic: urcă în importanță salariul și stabilitatea și scad dorința de a lucra de acasă și echilibrul dintre viața personală și cea profesională”, a explicat Ana Călugăru.

Ads

Conștienți de faptul că urmează o perioadă în care ar putea fi nevoiți să își schimbe domeniul de activitate, candidații recunosc că au o serie de temeri din acest punct de vedere, iar cea mai mare este legată de lipsa de experiență sau calificări pentru noul domeniu. La fel de mulți se tem că ar putea avea o pierdere temporară a veniturilor, dar și că s-ar putea angaja într-un sector care nu oferă stabilitate.

Alte temeri sunt legate de faptul că ar putea ajunge să muncească mai mult, dar pe un salariu mai mic sau că nu se vor adapta la noile cerințe. Doar 12,7% se tem că ar putea fi nevoiți să renunțe la munca de acasă.

„Un alt element de noutate este procentul atât de mare, de 75%, al celor care spun ferm că sunt dispuși să treacă printr-o recalificare profesională pentru a depăși mai ușor o perioadă instabilă din punct de vedere economic. 21% nu sunt deciși, dar iau în calcul această variantă, dacă oportunitatea apare și este necesar și doar 4% spun un „nu” hotărât. Este pentru prima oară, în ultimii ani, când vedem un procent atât de mare al celor care manifestă o deschidere clară în direcția reconversiei profesionale. Asta deși trei sferturi dintre respondenți spun că schimbarea profesiei sau domeniului de activitate ar veni la pachet cu temeri, dar și cu nesiguranță și reticență”, a punctat Ana Călugăru.

Ca profil de companie, companiile mari, multinaționale sunt văzute ca fiind cele mai sigure și cele mai solide în fața incertitudinilor economice, urmate, la scurtă distanță, de companiile de stat. Doar 10% dintre participanții la sondaj acordă încredere crescută start-up-urilor și companiilor antreprenoriale.

Sondajul a fost realizat în luna iulie, pe un eșantion de 1.050 de respondenți care, în momentul de față, lucrează.

Ads