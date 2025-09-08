În ce domenii lucrează cei mai mulți români din sectorul privat și ce venituri au. Județele cu cele mai mari și cele mai mici salarii

Economistul Iancu Guda a analizat piața forței de muncă din România, explicând unde lucrează românii în sectorul privat, cum evoluează salariile în funcție de județ și ce impact are inflația asupra puterii de cumpărare.

Referindu-se la structura angajatorilor, Guda a spus, în cadrul rubricii IQ Financiar de la Antena 1 că avem mai multe sectoare care preiau grosul de angajați, începând cu construcțiile.

“Și avem așa, dacă ne uităm la cifre. În construcții. Cel mai mare angajator din România: 440.000 de angajați. Comerț evident, că nu este o țară de consum. Importăm, distribuim, mâncăm. Bem și luăm haine, electrocasnice. Vreo 840.000 de angajați în distribuție și retail puse împreună. Și apoi următoarele, între 200.000 și 300.000. Avem transporturi, industrie de mașini și echipamente și IT. Al 7-lea cel mai mare angajator. Bine că avem atât de mulți IT-iști că trebuie să digitalizăm România. Cu cine digitalizăm? Cu IT-ul. Cu sectorul de IT, 200.000 de angajați. Sectoarele cu cele mai puțini angajați. Acestea sunt și au sub 100.000 de angajați. Fabricare, energie, poștă, comunicații, imobiliare, industria extractivă, intermediari financiari.”

Care sunt veniturile medii

Guda a prezentat și ce salarii câștigă aceștia, în funcție de sector.

“Unde se dau salariile cele mai mari? Ia să vedem sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii. De departe, IT-ul plătește 11.500 de lei net. Transporturi aeriene - 10.500 de lei. Intermedieri financiare, asigurări - 10.000 de lei. Administrația publică și apărare, sectorul public. Ia uitați-vă, este în top cele mai bine plătite sectoare din România. Vă dați seama, e cam aberant să fie în top plătiți când privatul te susține. Mă rog, alt subiect, alte emisiuni. Dacă te uiți la sectoarele cu cele mai mici salarii, aș vrea să remarc așa. La Horeca, de exemplu, aici salariul mediu net e 3.346 de lei. Dar dacă iei și tips-ul, deci 10% din cele 35 de miliarde de lei pe restaurante și baruri, dacă îi pui un 10% tip și împarți la numărul de angajați 180.000, le mai vine vreo 2.200 de lei în Horeca. Și, de fapt, câștigă pe medie la nivel național. Asta-i treaba în România, că pe lângă salariul de pe cartea de muncă, mai e un bacșiș, o atenție, mai un plic, dividende de la acționar care nu fiscalizează.”

Economistul a explicat că puterea de cumpărare a scăzut.

“Salariul pe hârtie care e declarat oficial crește cu 7,6%, inflația cu 5,5%. Vedeți, distanța dintre ele se micșorează. Asta înseamnă că puterea de cumpărare nu mai este cum a fost în trecut. În 2025, creșterea salariului vs. creșterea prețurilor se apropie. Și ce credeți voi? O să fie invers. Adică o să se ducă salariul sub 5% creștere și inflația peste 5%, pentru că numai TVA-ul de la 1 august cu 2% înseamnă o creștere a prețurilor cu cel puțin 4%.”

Județele cu cele mai mari salarii

În ceea ce privește distribuția salariilor pe județe, Guda a menționat:

“Cine are puterea de negociere cea mai mare diferă și în funcție de disponibilitatea forței de muncă și de acolo și salariile plătite. Evident, București, Ilfov, avem Sibiu, Brașov, următorul Cluj, Timiș, cu salariile cele mai mari. Dacă ne uităm, salariile cele mai mici la Teleorman, la Vaslui, la Suceava, culorile cele mai deschise. Se pare că avem două Românii din toate punctele de vedere.”

Potrivit economistului, analiza sectorială și pe județe arată clar că România rămâne împărțită între zone cu salarii mari și forță de muncă competitivă și zone cu câștiguri mult mai mici, iar evoluția inflației afectează direct puterea de cumpărare.

