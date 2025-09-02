Un fost angajat Microsoft nu își găsește de 9 luni loc de muncă: „Am impresia că recrutorii caută un Superman”

Înainte de a fi concediat în decembrie anul trecut, Mody Khan câștiga un salariu de șase cifre ca arhitect de soluții cloud la Microsoft.

La nouă luni de la începerea căutării unui nou job, riscă să-și piardă casa. „Aveam economii și aproape pe toate le-am cheltuit”, a spus Khan, în vârstă de peste 50 de ani și stabilit în Texas. „Sunt într-o situație foarte dificilă.”

Un nou loc de muncă i-ar putea stabiliza finanțele, însă, în ciuda celor cinci ani petrecuți la Microsoft și a experienței sale anterioare în tehnologie, chiar și obținerea unor interviuri a fost dificilă. „Am impresia că recrutorii caută un Superman”, a spus el.

Khan se află printre miile de angajați Microsoft care și-au pierdut locul de muncă în ultimul an. În ultimii ani, companiile Big Tech — inclusiv Microsoft, Google, Meta și Amazon — și-au revizuit sistemele de evaluare a performanței și de compensare pentru a recompensa mai bine angajații performanți și a elimina sub performanții, în căutarea unor echipe mai mici și mai eficiente.

Apoi vin concedierile. După ce a redus aproximativ 6.000 de posturi în mai, Microsoft a concediat aproximativ 9.000 în iulie. Un purtător de cuvânt Microsoft a declarat pentru Business Insider că firma se concentrează pe reducerea nivelurilor de management și eficientizarea proceselor.

Microsoft nu este singură; Google, Intel, Amazon și Walmart au anunțat, de asemenea, planuri de reducere a numărului de manageri.

Deși concedierile în economia SUA rămân scăzute în termeni istorici, angajații din tehnologie au fost afectați mai puternic. Din începutul acestui an, companiile tech globale au concediat peste 80.000 de angajați. Aceste reduceri au venit în contextul unei încetiniri a angajărilor în domeniul muncii de birou.

„Am aplicat constant și am avut interviuri, dar am fost refuzat peste tot”, a spus Khan.

Așteptările de performanță au fost copleșitoare

După ce a emigrat în SUA din Pakistan în 2007, Khan a spus că a avut dificultăți în a găsi un loc de muncă bine plătit în timpul recesiunii din 2008. În timp, perspectivele sale s-au îmbunătățit, ocupând diverse roluri în tehnologie înainte de a se alătura Microsoft în iulie 2019 ca inginer de suport angajat pe contract. A trecut la un contract cu normă întreagă în mai 2020, ocupând rolul de inginer pentru rezolvarea solicitărilor complexe de suport. În decembrie 2021, a fost promovat la arhitect de soluții cloud — un rol complet remote pe care l-a deținut până la concedierea sa în decembrie 2024.

Ultimii ani ai săi la companie au fost foarte dificili. Mai mulți manageri și-au exprimat îngrijorarea cu privire la performanța sa de-a lungul anilor și l-au avertizat că locul său de muncă este în pericol. Deși a încercat să fie mai bun, nu a simțit că eforturile sale au făcut diferența și crede că managerii săi nu i-au oferit suportul necesar pentru a reuși. A spus că adesea îi lipsea o orientare clară privind așteptările și că ar fi beneficiat de mai mult feedback constructiv și coaching. Uneori, simțea că managerii săi erau mai preocupați să „îi construiască un dosar” decât să-l ajute să se dezvolte.

La un moment dat, i-a spus soției că dacă ar câștiga vreodată măcar un mic premiu la loterie, și-ar da demisia. Presiunea devenise prea mare.

„Urăsc să merg din dormitor în biroul de acasă”, a spus el. „Eram sub un stres imens.”

În decembrie anul trecut, Khan a aflat că va fi concediat din motive de performanță și că nu va primi compensație. I s-a spus că poate aplica pentru alte roluri în Microsoft și a aplicat ulterior pentru până la 30 de poziții interne, dar nu a primit niciodată o ofertă.

Khan a vândut o parte din acțiunile sale Microsoft, dar mai are în cont doar aproximativ 10.000 de dolari „bani de supraviețuire”, suficienți pentru el și soția sa pentru încă două luni.

Mai mult, au rămas în urmă cu plata ipotecii — iar dacă nu vor putea relua plățile după ce planul de amânare se termină în noiembrie, ar putea să se confrunte cu executarea silită. Situația financiară i-a afectat și scorul de credit.

„Recrutorii mă contactează, îmi iau CV-ul și apoi dispar”

De când și-a extins căutarea în afara Microsoft, Khan a reușit să obțină câteva interviuri, dar niciunul nu s-a concretizat într-o ofertă.

„Am avut atât de multe interviuri bune unde eram pregătit să aud «Mody, hai să începem!» — și apoi nu s-a întâmplat nimic”, a spus el.

A mai adăugat că e frustrant când conversațiile promițătoare cu recrutorii nu se termină nici măcar cu un refuz clar, lăsându-l nesigur dacă a fost cu adevărat luat în considerare. „Recrutorii mă contactează, îmi iau CV-ul și apoi dispar”, a spus el.

Khan crede că mai mulți factori îi afectează căutarea unui job. Se teme că unii angajatori presupun, din cauza vârstei sale, că nu este la curent cu ultimele tehnologii. Pentru a combate această percepție, a finalizat o certificare AI prin Universitatea din Texas. De asemenea, mulți dintre intervievatorii săi păreau să caute candidați cu experiență în startup-uri, ceea ce l-a făcut să simtă că experiența sa într-o companie mare precum Microsoft a fost aproape un dezavantaj.

În plus, el consideră că proveniența sa pakistaneză a fost uneori un obstacol. Crede că unii recrutori sau intervievatori indieni pot avea prejudecăți care ies la iveală în procesul de angajare, având în vedere tensiunile regionale și politice de lungă durată dintre India și Pakistan.

Khan continuă să aplice pentru roluri săptămânal, sperând că într-o zi va obține un job. Dar pe măsură ce presiunea financiară crește și economiile scad, spune că miza devine din ce în ce mai mare.

„Este o situație foarte, foarte periculoasă”, a spus el.

