Ce loc de muncă să-ți găsești, dacă ești „amenințat” de Inteligența Artificială. Verdictul experților în resurse umane

Autor: Dan Stan
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 15:36
Pe fondul evoluției tehnologice, respectiv al ascensiunii inteligenței artificiale, multe locuri de muncă vor dispărea. Marile companii investesc masiv în adoptarea celor mai eficiente software-uri de profil, pentru a crește productivitatea și a economisi bani, ce altfel, ar fi ajuns pe mai multe salarii.

Profesioniștii din diverse domenii sunt nevoiți să se adapteze noilor realități socio-economice. Zonele cele mai dinamice în prezent sunt energia regenerabilă, vânzările, domeniul financiar, dar și IT-ul, în special pe robotică și securitate cibernetică.

„Avem multe cereri de project manager în energie verde, fotovoltaice sau eoliene. Domeniul financiar merge bine, la fel și vânzările. În schimb, agricultura a suferit mult, mai ales din cauza secetei. În IT, chiar dacă au fost restructurări, există roluri pe robotică și securitate cibernetică, care se plătesc foarte bine”, a declarat Sorina Faier, expert în recrutare, la conferința organizată de Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării (CLCC).

La nivelul marilor companii au fost create noi posturi.

„Avem posturi de Chief Transformation Officer sau Chief Sustainability Officer, care acum doi-trei ani nu existau. Acest lucru arată că se formează roluri noi, dar, din păcate, multe joburi vor dispărea din cauza AI-ului. Companiile mari vor investi în softuri și mașinării pentru a automatiza activitățile repetitive”, a mai precizat Faier.

Bogdan Badea, șeful eJobs, susține că din 2024 companiile au început să tureze puternic motoarele în direcția de AI.

„Companiile au început să caute soluții pentru productivitate și profit”, a precizat Badea.

