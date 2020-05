Pentru a-l ajuta la plantatia de vita-de-vie, un viticultor din Italia a zburat un grup de romance cu un avion privat

Ziare.

De zece ani, el se sprijina pe cateva romance care vin an de an pentru a munci la plantatia sa de vita-de-vie.Pana acum, acestea veneau cu autocarul si munceau acolo timp de cateva luni.Insa, anul acesta pandemia de COVID-19 si cativa politisti ungari le-au impiedicat sa mearga in Italia asa cum o faceau de obicei.Astfel, Hofstatter a inchiriat un avion privat de talie mica si a adus muncitoarele direct din Romania la Termeno, oferindu-le unora dintre ele prima calatorie cu avionul."Michele (agronomul italian care care coordoneaza munca romancelor - n.red.) m-a sunat si mi-a spus ca vom pleca cu avionul. N-am mai calatorit cu avionul niciodata. A fost o experienta super", povesteste AFPTV una dintre muncitoare, Maria Codrea, in varsta de 39 de ani, originara din Calinesti."Muncesc si in Romania, tot pe camp, unde este multa munca de facut, dar nu la vie. Insa, pentru moment, nu eram ocupate", din cauza lipsei ofertelor de munca, adauga ea.Tanara face parte dintr-o echipa de opt romance care urmeaza sa ramana pana la jumatatea lui iulie la Termeno si apoi se vor intoarce acasa. O a doua echipa, de 20 de muncitoare de aceasta data, urmeaza sa revina din Romania la Termeno, la sfarsitul lui august, la culesul viei."Teoretic, as fi putut gasi muncitori si aici, in Italia, dar acum italienii nu vor sa munceasca la camp sau in vie", declara Hofstatter."Dispar dupa cateva zile de munca...", spune el. "Morala acestei povesti este ca sunt fericit ca am reusit sa le dau de lucru tinerelor romance in intreprinderea mea de peste zece ani. Sper ca munca din agricultura sa fie pretuita mai bine", conchide Hofstatter.In urma cu o saptamana, un prim grup de aproximativ 100 de muncitori agricoli straini a sosit in Italia, cu un zbor special, din Maroc, ca mana de lucru in livezi si la legume in peninsula.In fiecare vara, zeci de mii de muncitori agricoli africani, dar si bulgari, romani, indieni sau macedoneni vin de obicei in Italia pentru a recolta fructe si legume.Epidemia de COVID-19 a lovit din plin Italia din martie, a ucis peste 33.000 de oameni si a blocat aceste transferuri de muncitori straini, vitali in sectorul agricol italian.