Soluțiile la care au apelat românii care au vrut să-și rotunjească veniturile în an de criză. „Mulți lucrează pe cont propriu și câștigă între 6.000 și 10.000 de lei lunar”

Românii au avut parte de un an complicat din punct de vedere financiar, cu creșteri de taxe, salarii înghețate și inflație de aproape 10 la sută. În acest context, unii au încercat să-și rotunjească veniturile. Sute de mii de persoane au active cel puțin două contracte de muncă simultan, însă nu sunt incluși și cei care au altfel de contracte sau liber profesioniștii.

Specialistul în recrutare Sorina Faier a vorbit într-un interviu pentru Ziare.com despre modalitățile prin care și-au crescut românii veniturile.

„Anul 2025 nu a adus vești prea bune pentru angajați. Salariile au stagnat, iar costurile de trai au continuat să crească. În multe companii, majorările salariale au fost simbolice, între 3 și 5%, sub nivelul inflației reale. Au fost tot mai mulți cei care au căutat soluții pentru a-și suplimenta veniturile fără să renunțe la stabilitatea jobului principal.

Este un fenomen tot mai vizibil, oamenii devin mai flexibili, mai curajoși și mai deschiși către noi forme de muncă. Mulți își folosesc abilitățile existente pentru proiecte secundare sau descoperă pasiuni care pot deveni surse de venit”, a declarat Sorina Faier.

Angajații cei cărora le permit locurile de muncă principale au fost cei care au căutat și colaborări part-time.

„Profesioniștii din marketing, contabilitate, HR, vânzări și IT aleg tot mai des să colaboreze pe proiecte independente. Deși multe companii IT au trecut prin valuri de restructurări, anumite specializări rămân extrem de căutate, cum ar fi programatori cu expertiză în securitate cibernetică, specialiști în automatizare și testare, consultanți în AI aplicat, sauadministratori de sistem și experți în infrastructură cloud.

Ads

Acești profesioniști își pot suplimenta veniturile cu proiecte externe, freelance sau part-time.

Un specialist IT dintr-o nișă tehnică poate câștiga între 1.500 și 3.000 de euro lunar din proiecte extra, iar un consultant senior în cloud sau securitate poate depăși chiar 4.000 de euro pe lună.

Pentru alți profesioniști, aceste activități aduc nu doar bani în plus, ci și o senzație de libertate și control”, a spus specialistul în HR.

Și tinerii sau părinții au căutat joburi flexibile.

„Aceștia caută joburi care pot fi făcute de acasă, fără stres și fără costuri mari. Cele mai populare activități sunt de asistență virtuală, customer support, content writing, social media management, traduceri și design grafic.

Veniturile pot varia între 2.500 și 5.000 de lei lunar, în funcție de proiecte și disponibilitate. Pentru mulți părinți, mai ales mame, această flexibilitate este un avantaj major”, a adăugat specialistul în resurse umane.

Specialistul în HR le recomandă celor care își caută de muncă să aleagă joburi și domenii predictibile.

Ads

„Deși piața se digitalizează, meseriile practice rămân printre cele mai sigure surse de venit. Instalatorii, electricienii, frizerii, bucătarii sau tehnicienii buni sunt la mare căutare. Mulți lucrează pe cont propriu și câștigă între 6.000 și 10.000 de lei lunar, uneori chiar mai mult.

Oamenii vor mereu servicii de calitate și contact direct, lucruri pe care niciun AI nu le poate înlocui.

Medicii, terapeuții, profesorii, psihologii, trainerii și specialiștii în nutriție sau fitness rămân printre cei mai căutați profesioniști.

Oamenii investesc tot mai mult în echilibru, sănătate și dezvoltare personală, iar aceste domenii oferă stabilitate și venituri constante, între 4.000 și 10.000 de lei lunar”, mai spune Sorina Faier.

Pe piața muncii s-a observat și o tendință spre calificare.

„Tot mai mulți români aleg să se recalifice. Cursurile scurte în IT, mai ales pe zonele de AI, testare și securitate, limbi străine, marketing digital, vânzări sau logistică aduc rezultate rapide.

Un curs de câteva luni poate dubla salariul, ducând un venit de 4.000 de lei la 8.000–10.000 de lei. Într-o lume care se schimbă rapid, adaptabilitatea a devenit noua formă de siguranță”, a adăugat expertul ăn HR.

Ads