Ce salarii primesc studentii la primul lor job?

Pana pe 15 august cei care vor sa se angajeze pot accesa Targul Virtual Hipo.ro pentru absolventi.

Targul Virtual Hipo.ro pentru absolventi, un eveniment dedicat studentilor si masteranzilor care isi finalizeaza studiile in aceasta vara si vor sa se angajeze, are loc pana pe 15 august pe www.hipo.ro.

Targul Virtual Hipo.ro pentru absolventi se afla la cea de-a 8 editie si reuneste 27 companii din domenii precum: financiar - bancar, IT, inginerie, telecomunicatii, retail, FMCG si consultanta. Oferta angajatorilor este variata, fiind deschise 600 de joburi si programe dedicate studentilor si absolventilor.

Cat castiga studentii la primul job?

In urma unui studiu realizat de Hipo.ro in luna mai 2014 pe un esantion de 2059 de candidati a reiesit ca 39% dintre absolventii promotiilor anterioare au avut la primul job full-time un salariu net cuprins intre 150 - 250 E, 23% dintre ei intre 250 - 350 E, in timp ce 19% au avut salarii peste 350 E, iar 16% salarii sub 150 E.

Comparativ cu ofertele primite, asteptarile salariale sunt mai mari si acestea cresc odata cu nivelul de experienta. Diferente vizibile exista atat intre cei care finalizeaza o facultate cu profil economic versus cei care termina studii cu profil tehnic, dar si intre cei care se angajeaza in Bucuresti si cei care opteaza pentru alte orase din tara.

Mai multe informatii despre salariile pe care le-au primit la primul job absolventii promotiilor anterioare, cunostintele si abilitatile care i-au ajutat cel mai mult la angajare si domeniile in care si-au gasit un job dupa finalizarea studiilor pot fi accesate in Ghidul de angajare pentru absolventi. Raportul se bazeaza pe informatii de la 2059 de absolventi si 234 de angajatori.

Cele peste 600 de oportunitati de cariera disponibile in cadrul Targului Virtual Hipo.ro pentru absolventi includ joburi entry-level, programe de internship si stagii de practica.

" Programul Zentiva University 2014 se afla deja la a 4-a editie si este un program de internship pentru studenti in ani terminali si absolventi de facultate si master. Proiectul se desfasoara pe durata a doua luni iar pentru aceasta editie vizam zone precum Productie, Calitate, Logistica, Achizitii Operationale si Business Development si urmarim selectia a 6 tinere talente in vederea angajarii. Programul tinteste talente, tineri cu rezultate deosebite, pe care ulterior sa ii crestem pentru pozitii de coordonare", a declarat Catalina Marinescu, Manager Resurse Umane si Servicii, ZENTIVA - Divizia de Operatiuni Industriale.

" Proiectul ASSECO SEE dedicat absolventilor 2014 ofera posibilitatea dezvoltarii profesionale pentru tinerii interesati sa lucreze intr-o companie care imbina doua trenduri: industria IT cu cea financiar-bancara. Cunostintele de dezvoltare de aplicatii si de business financiar-bancar pe care le vor dobandi tinerii le garanteaza un inceput solid al carierei lor in compania noastra. ASSECO SEE este lider de piata in domeniul softului bancar (produse proprii), ce acopera 80% din piata bancara din Romania", sustine Ana-Maria Ionas, HR Manager Asseco South Eastern Europe Romania.

Candidatii interesati sa participe la Targul Virtual Hipo.ro pentru absolventi trebuie sa isi creeze un cont si un CV pe portalul de cariera www.hipo.ro. Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile in sectiunea special creata pe www.hipo.ro

