Ce trebuie sa stii daca iti cauti un nou job pe timp de pandemie

Increderea in fortele proprii poate fi, de multe ori, reteta succesului. Chiar daca traiesti vremuri fara precedent si intreaga lume trece printr-o perioada de schimbare majora, nu-ti subestima succesul si talentul. Cand cauti un job, ai incredere in felul in care te recomanda CV-ul si nu lasa de la tine atunci cand stii ce poti oferi. In acest fel te poti bucura de un salariu net potrivit experientei tale, fara a lasa situatia actuala la nivel mondial sa-ti afecteze castigurile. Nu uita ca informatiile din CV trebuie sa te reprezinte, sa fie cat mai corecte si bine structurate pentru noul loc de munca la care aplici.Aceasta perioada poate fi complicata in ceea ce priveste drumul pe care esti obisnuit sa-l iei cand aplici la joburi. La fel cum industriile si companiile si-au schimbat profilul in lumina provocarilor aduse de pandemie, si tu trebuie sa-ti deschizi orizontul spre lucruri noi. Concentreaza-te pe puterea ta de adaptare si incearca sa faci o schimbare majora in cariera. In acest moment exista mai multe domenii care angajeaza in regim de telemunca si incurajeaza colaborarea remote. De aceea, este necesar sa fii deschis la ceea ce-ti ofera piata muncii, chiar daca acest lucru ar presupune un risc. Nu-ti fie teama de acest moment si ce inseamna pentru tine, ci accepta provocarile cu gandul la ceea ce poti castiga.Timpul pe care ti-l pui la dispozitie poate influenta intr-o mare masura rezultatul final. In acest caz, rezultatul este locul de munca pe care il alegi. Daca nu lasi suficient timp intre doua joburi, s-ar putea sa faci o alegere pripita si sa nu cantaresti situatia la adevarata sa valoare. O demisie este un angajament care te va pune sub presiune, dar inainte de a face asta, pune bani deoparte si incepe sa lucrezi la planul de actiune. Fa o lista cu joburile care ti se potrivesc, ce esti dispus sa faci pentru acestea si ce asteptari ai, fie salariale sau spirituale. Daca iti doresti un loc in care sa te dezvolti, sa capeti mai multa experienta, va trebui sa fii cat mai atent la ceea ce este important pentru tine. In schimb, daca ai nevoie doar de o schimbare de peisaj, de un job mai putin stresant, cu mai putine ore de munca, poti gasi ceva temporar, part-time. Un astfel de job va umple golul financiar pe care il aduce timpul petrecut intre doua locuri de munca, dar te va ajuta sa te relaxezi.