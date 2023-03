Locuri de muncă la modă în 2023

Deficitul forței de muncă este o problemă cu care România, la fel ca alte țări din Uniunea Europeană, se confruntă de ceva timp. În unele domenii angajările continuă, iar managerii au afirmat că se vor derula și pe parcursul acestui an.

Industria de IT, HoReCa și domeniul construcțiilor sunt trei dintre pilonii în care se fac cele mai multe angajări în 2023. România a ajuns un pol IT important din UE, iar multe companii multinaționale au filiale în marile orașe din țara noastră. Însă pe lângă locurile de muncă în IT sunt disponibile și joburi în alte domenii, în care pregătirea profesională și experiența nu sunt neapărat criterii. Iată, așadar, câteva locuri de muncă în care ai șanse mari să te angajezi în 2023.

Programator

În industria IT sunt numeroase locuri de muncă disponibile, iar mulți oameni doresc să devină programatori. Este un domeniu în care se pot face progrese rapide, iar acest lucru înseamnă și un salariu mai bun. Pentru început, un salariu de programator pornește de la 4.000 RON, dar crește în funcție de experiență și abilități. Programatorii mai experimentați câștigă în țara noastră chiar și peste 15.000 RON pe lună. De asemenea, sunt mulți care au ales calea freelancing-ului și pot obține astfel venituri și mai mari. Pe lângă partea financiară, e de luat în calcul și faptul că se poate lucra și remote, ceea ce pentru unii oameni reprezintă un avantaj.

Curier

Dacă pentru meseria de programator îți trebuie studii de specialitate sau măcar cursuri de certificare, în cazul jobului de curier nu se solicită experiență ori studii de specialitate. Acest domeniu este în plină dezvoltare în țara noastră de trei ani și continuă expansiunea. Și meseria de curier poate fi făcută în mai multe moduri. Poți fi curier pentru o companie care transportă colete, dar o poți face și pentru platforme care livrează mâncare. În cazul acestora, avantajul este că îți faci programul așa cum îți dorești și ieși pe traseu când vrei. Desigur, și plățile sunt făcute în funcție de numărul comenzilor livrate.

Dealer de casino

Tot din categoria locurilor de muncă în care experiența nu este neapărat necesară, o meserie la modă pentru tineri și nu numai este cea de dealer de casino. Meseria poate fi practicată nu doar în cazinourile terestre, ci și pentru studiourile care oferă conținut de casino live pentru operatorii de jocuri de noroc licențiați din țara noastră. Din dorința de a le oferi servicii cât mai bune clienților, operatorii de top oferă și mese de casino live. Ținând cont de faptul ca mulți joaca păcănele online pe Netbet, atunci oferta devine completa oferind jucătorului o experiență autentică de cazino.

Manager de șantier

Construcțiile au înregistrat și ele o ascensiune importantă în ultimii ani în România, fie că vorbim despre cele rezidențiale fie că vorbim de sectorul industrial. În plus, în țara noastră au fost demarate numeroase proiecte de infrastructură. Se construiește astfel peste tot, iar cei cu studii în domeniul construcțiilor pot încerca funcția de manager de șantier. Pentru o asemenea funcție ai nevoie nu doar de studii, ci și de experiență. Însă este un loc de muncă dinamic, în care poți vedea beneficiile pe zi ce trece.

Asistent medical

În România sunt inaugurate tot mai multe clinici și spitale private, iar acestea au nevoie de forță de muncă. Un job interesant și la mare căutare este cel de asistent medical. Este nevoie de cel puțin o școală postliceală pentru a activa în acest domeniu, dar și beneficiile sunt pe măsură, având în vedere că ajuți oameni.

