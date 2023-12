Cele mai bune locuri de muncă pentru tinerii fără experiență. "Angajatorii care nu înțeleg tânăra generație vor avea foarte mult de pierdut"

Pe măsură ce trec de pragul majoratului sau ies de pe băncile facultății, majoritatea tinerilor își doresc să se desprindă de casa în care au crescut și să se stabilească pe propriile picioare, fără să mai depindă financiar de sprijinul părinților, astfel încât să își ia zborul și să devină independenți.

Iar pentru a se simți ”liberi”, mulți dintre ei încep să își caute un loc de muncă pentru a-și câștiga proprii bani pe care să îi cheltuie pe orice își doresc fără a se simți vinovați.

Având un loc de muncă, un adolescent poate economisi pentru o casă, pentru a-și cumpăra o mașină, un sistem audio etc. Însă căutarea unui loc de muncă poate fi o provocare pentru tineri, deoarece concurența acerbă din partea lucrătorilor mai în vârstă și mai experimentați face ca găsirea unui loc de muncă adecvat și cu un venit atractiv să fie frustrantă. Iar mulți dintre adolescenți ajung astfel să accepte locuri de muncă unde nivelul salarial este scăzut raportat la munca depusă, ceea ce îi poate epuiza atât fizic cât și emoțional, ajungând să se descurajeze și să își piardă speranța că își vor mai îndeplini vreodată obiectivele pe care și le-au propus în viață.

Specialistul în Resurse Umane Mihaela Forgaciu a explicat pentru Ziare.com care sunt cele mai profitabile locuri de muncă pentru tinerii fără experiență, ce criterii au angajatorii care caută forță de muncă tânără și a oferit câteva ponturi și sfaturi pentru tinerii care caută să intre pe piața muncii.

Angajatorii și generația tânără

Cerințele postului sunt condiții prealabile pentru angajare și sunt considerate calificări pentru un anumit loc de muncă. Aceste cerințe sunt considerate de mulți angajatori ca fiind vitale pentru ca un angajat să-și îndeplinească în mod corect atribuțiile de serviciu și să presteze în mod satisfăcător la locul de muncă. Însă, potrivit Mihaelei Forgaciu, angajatorii care caută forță de muncă tânără ar trebui să înțeleagă mai bine profilul tinerei generații într-o societate în care job-urile s-au digitalizat, în mare parte, și să ia în calcul că tinerii din ziua de astăzi își doresc un program flexibil de muncă, care să le ofere libertatea de o lucra de oriunde și fără a impune o prezență într-un anumit loc.

”Angajatorii sunt de mai multe categorii, iar cei care nu înțeleg generația tânără, nu înțeleg că segmentul de vârstă, să zicem, între 20 și 30 de ani, are altă tipologie, această tipologie foarte libertină. Dacă angajatorii nu înțeleg profilul tinerei generații, atunci vor avea foarte mult de pierdut, deoarece job-urile s-au digitalizat. Lumea s-a schimbat total datorită digitalizării, iar ca să poți să angajezi, să plătești și să menții, să faci retenție pe tipologie de personal cu medie de vârstă între 20 și 30 de ani, trebuie să fii foarte flexibil în alocarea timpului de lucru.

Mai concret, tu ca angajator trebuie să spui clar ce dorești, ca și indicatori cheie de performanță, acei KPI, Key Performance Indicators, după care să spui, am nevoie de acestea până la o anumită dată, fără a impune o prezență într-un anume loc și a lăsa astfel libertatea de a lucra de oriunde, la ce oră vor aceștia, pentru că programul tradițional, 9-17, nu mai are nicio legătură cu ce se întâmplă în prezent. Plus că acest segment de generație nu dorește să stea legată de un scaun într-un birou. Aceștia sunt creativi, livrează foarte bine, lucrează de obicei după ora 19, nu le place traficul, dar sunt extrem de valoroși pentru că au competențe digitale care sunt extrem de valoroase la acest moment”, punctează Mihaela Forgaciu.

Mulți din generația tânără aleg să lucreze de la distanță deoarece acest tip de muncă este mult mai confortabil, contribuie la o performanță mai bună în îndeplinirea sarcinilor și le poate oferi chiar și posibilitatea de a se extinde pe piața externă, unde pot avea câștiguri salariale impresionante raportate la timpul de lucru și efortul depus.

”Mulți tineri își doresc libertatea de a lucra remote sau de unde vor ei, îi interesează toată partea de sport, sănătate, nutriție și îmbinarea perfectă între viață personală și muncă, care să o poată decide cumva ei. Angajatul devine stăpân, nu angajatorul, pentru că ei au niște competențe care sunt în principal dezvoltate de sine stătător, adică nu neapărat prin facultăți, colegii, universități, pentru că programa noastră este învechită.

Dar, livrând conținut de calitate, livrând programare și alte lucruri ce sunt utile oricărui tip de business, că vinde produse, servicii sau orice altceva, ei devin o marfă foarte interesantă și pentru piața externă. Iar faptul că eu pot să fiu în România și să livrez în Noua Zeelandă, sau în India, sau în UK, sau în Canada, indiferent unde mă aflu fizic, evident că devine partea asta de muncă fără granițe. Internetul permite să pot să lucrez de oriunde, pentru oricine și atunci piețele externe vin în competiție cu banii oferiți. Și normal că un tânăr cu potențial, segment de vârstă 20, 30, poate chiar 35, alege cui dă timpul său.

Pentru că până la urmă e vorba de a da timpul meu, viața mea, competențele mele, cuiva care mă plătește la nivelul la care eu, care am competențele respective, mă evaluez că aș merita să primez și atâta vreme cât ies pe piața liberă, și primesc din Marea Britanie

un salariu de 3500 de euro pe proiect, pe care muncesc 4 zile sau o săptămână, atunci ar putea să aleg să fiu free-lancer, să am 4-5 proiecte și să funcționez foarte bine în a optimiza pentru cine anume aleg să lucrez”, explică Mihaela Forgaciu.

Cele mai profitabile locuri de muncă pentru tinerii fără experiență

Principalul motiv pentru care tinerii din ziua de astăzi care nu au experiență și vor să intre pe piața muncii își găsesc atât de greu un serviciu care să îi mulțumească este că salariile pentru joburile de la început de drum sunt prea mici pentru a le acoperi nevoile, aşa cum declarau 64% dintre respondenţii sondajului bestjobs efectuat în rândul publicului de 18-24 de ani. Însă, odată cu fenomenul digitalizării și cu evoluția internetului, care oferă libertatea de a lucra de oriunde, tinerii fără experiență pot avea un venit uimitor dacă își cultivă în mod practic pasiunea pentru mediul online și se îndreaptă spre job-urile care implică marketing-ul, crearea de conținut și promovarea digitală.

”În sfârșit de an 2023 și în cel ce urmează, 2024, categoric cele mai mari venituri se obțin din profesiile digitale sau din toată zona asta de digital. Mai concret, creație de site-uri, programare, marketing, creare de conținut, afișare de orice tip pe rețele sociale. Practic, aceste tipuri de joburi se pot practica fie ca free-lancer, fie ca și angajat cu diverse forme de contract: contract de muncă, contract de mandat, contract de prestări servicii. Dar este clar că zona digitală poate să le aducă venituri între 2.000 euro net pe lună până la poate 5.000 și chiar mai bine, pentru că se poate lucra pe proiect, se poate lucra remote și există o cerință foarte mare de a crea conținut și de a publica în zonă de online orice tip de material care prezintă un serviciu, un produs și care face ceea ce se cheamă marketing și promovare digitală”, spune Mihaela Forgaciu.

Pentru tinerii aflați la început de drum care aleg să urmeze o altfel de carieră decât cea în mediul online, există o multitudine vastă de alte opțiuni care le pot oferi un pachet salarial satisfăcător, iar potrivit Mihaelei Forgaciu, cei mai mulți dintre tineri aleg să se pună singuri pe picioare și să își deschidă propria afacere.

”Există mai multe categorii de tineri, pentru că există în continuare segmentul de meserii,

oamenii care au școli profesionale sau școli medii. Aș spune că este foarte bine să aleagă o meserie, adică ceva ce se poate face efectiv cu mâna, instalator, zugrav. Toată partea asta de meserii, croitoreasă, șofer și așa mai departe sunt în continuare la mare căutare. Această categorie se ghidează în principal după venitul imediat. Venitul imediat însemnând: mă angajez curier, câștig atât, îmi pun la dispoziție cam ce am, am o mașină, mâna a doua. Apoi există altă categorie de tineri care au avut acces la educație superioară și care pot face diverse cursuri și certificări online, deci nu neapărat la facultate, adică sunt autodidacți și care se formează pe aceste competențe digitale și există practic praguri, între 2.000 și 5.000 de euro net.

După există poate și a treia categorie din ce în ce mai mare și eu mă bucur și încurajez acest lucru și anume antreprenoriatul foarte de tânăr, adică imediat ce termină o facultate sau poate chiar liceul. Tinerii cu inițiativă, cu curaj, cu o abordare pro-timpurile pe care le trăim decid să-și deschidă propriile afaceri, fie că este o afacere mică, de tip cafenea, de tip magazin online, magazin de bijuterii sau orice alt tip de afacere de tip ONG-ist, sunt foarte drăguțe și este de lăudat faptul că ei au în vedere crearea unui business propriu, deși au o vârstă foarte fragedă”, explică Mihaela Forgaciu

Ponturi și sfaturi

Chiar dacă sunteți o persoană la început de drum și fără experiență, vă puteți găsi ușor un loc în lumea afacerilor online, atâta timp cât posedați atitudinea, motivația și pasiunea necesară. Dacă puteți citi, scrie și înțelege instrucțiuni în limba engleză și posedați o abilitate și sunteți dispus să învățați și alte abilități, puteți fi capabil să alegeți din numeroasele opțiuni diferite disponibile pe internet.

”Consider că este extrem de important să meargă pe zona de pasiune și să studieze și să înțeleagă foarte mult ce înseamnă zona digitală. Adică, dacă tot ei sunt cu calculatorul, telefonul mobil și laptopul la degetul mic, să înțeleagă că atâta vreme cât ca și vârstă reușesc foarte bine să folosească telefonul mobil și înțeleg cum arată serviciile și produsele, să învețe, pe cont propriu, să facă niște certificări în zona de digital. Creație de conținut, fotografie de produs, montaj video, creare magazin online, creație site-uri, creație CRM, adică acele aplicații care fac un customer relationship management, care leagă produsul, poza produsului, un video, de cumpărătorul final. Să înțeleagă toată partea de marketing digital, adică puterea rețelelor de tip Facebook, Instagram, Spotify, Shopify, o grămadă de aplicații pe care le pot aprofunda foarte ușor și care sunt generatoare de venituri foarte bune pe un timp pe care îl decid ei, adică pot lucra două, trei, patru, cinci ore pe zi, per proiect și pot genera un venit interesant”, spune Mihaela Forgaciu.

Datorită creșterii ratei exponențiale a progreselor tehnologice, mulți tineri cu vârsta de până la 30 de ani prezintă cunoștințele și experiența necesare pentru aceste locuri de muncă foarte tehnice. Prin urmare, o persoană tânără cu o experiență substanțială în domeniul tehnologiei ar putea să se ridice la nivelul așteptărilor și să dezvolte o carieră de succes în acest sector.

”Trăim vremuri digitale, tot ce înseamnă tehnologie, digitalizare, se va amplifica și în 2024. Prin urmare, joburile de tip tradițional depășit, adică astea statice, vor dispărea pur și simplu. Există cu totul și cu totul alte joburi și competențe care se cer, școala nu-i ajută foarte tare, dar libertatea de a afla informații și de a ști, să cauți pe prietenul Google și pe internet ce anume te cere, este atât de la îndemână, încât trebuie doar să gândești foarte bine ce este plătit, ce-mi place ca zonă de pasiune și apoi să faci decizia în zona respectivă”, concluzionează Mihaela Forgaciu.

