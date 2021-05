Ce ar trebui sa stiti despre munca sezoniera in Germania

incepand din 1 iulie 2021: 9,60 euro/ora (brut)

incepand din 1 ianuarie 2022: 9,82 euro/ora (brut)

iar din data de 1 iulie 2022: 10,45 euro/ora (brut)

numele si adresa dvs. si a angajatorului

inceputul si durata previzibila a raportului de munca

locul desfasurarii activitatii

nivelul salariului, precum si eventuale sporuri si scadenta acestora

timpul de munca stabilit, inclusiv un timp de munca minim stabilit

termenele pentru rezilierea raportului de munca

referiri la acorduri colective aplicabile

Salariul minim va creste astfel:Acest salariu minim este valabil pentru toti sezonierii care muncesc in Germania, indiferent din ce tara vin. Ai dreptul la salariu minim chiar daca lucrezi la o firma straina care te-a trimis la munca in Germania.In Germania, angajatorul nu este obligat sa va dea un contract de munca in forma scrisa. Ca si contract de munca poate fi valabil si ce ati convenit cu angajatorul prin telefon sau e-mail. Insa in termen de o luna de la angajare, angajatorul trebuie sa va prezinte in scris conditiile contractuale importante. O parte din angajatori nu fac acest lucru, cu toate ca au aceasta obligatie. In acest caz puteti solicita angajatorului dumneavoastra un contract de munca scris. Angajatorul trebuie sa va dea contractul intr-o limba pe care o cunoasteti.Daca contractul de munca este redactat intr-o limba pe care nu o cunoasteti, comunicati angajatorului ca veti aduce contractul semnat dupa ce l-ati dat la tradus.Asigurati-va ca contractul de munca este semnat atat de dvs., cat si de angajator. Solicitati neaparat un exemplar semnat al contractului, pe care ar trebui sa-l pastrati. Nu semnati documente pe care nu le intelegeti.Daca prestezi munca sezoniera si vrei sa te inscrii intr-un sindicat din Germania, adreseaza-te sindicatului Agrar-Bauen-Umwelt (IG BAU). Sindicatul te va ajuta daca apar probleme de natura juridica (dreptul muncii).Ce informatii contine contractul de munca?In activitatea de recoltare, angajatorii indica deseori cate kilograme de fructe si legume trebuie sa recolteze un lucrator si legume trebuie sa recolteze un muncitor si cati euro va primi pentru cantitatea respectiva. Salariile in functie de prestatie sunt permise. Angajatorul nu va poate plati pe ora mai putin decat salariul minim legal, care in prezent este de 9,50 euro brut. Daca recoltati pe ora un numar de lazi care corespunde unei sume ce depaseste salariul minim pe ora, angajatorul trebuie sa va plateasca mai mult. Noteaza-ti in fiecare zi ora la care incepi si termini munca si timpul de lucru efectiv, inclusiv pauzele. Daca esti platit in functie de prestatie, noteaza-ti cate ladite ai predat, sau ce cantitate ai recoltat.Angajatorul trebuie sa-ti dea un stat de plata. In Germania, salariile se platesc cel tarziu la sfarsitul lunii care urmeaza celei in care ai prestat munca. Toate orele de munca prestate efectiv trebuie atunci platite.Daca doriti sa aflati mai multe informatii, gasiti aici Daca lucrezi sase zile, timpul de lucru regulamentar in agricultura este de 48 de ore pe saptamana. Legea prevede un repaus de 11 ore intre doua schimburi. Angajatorul trebuie sa iti plateasca toate orele de munca - inclusiv orele suplimentare. Timpul necesar pentru a te deplasa de la o parcela la alta se considera timp de lucru si trebuie platit.Angajatorul va pune la dispozitie gratuit toate echipamentele de lucru si echipamentul individual de protectie necesar pentru activitatea pe care o prestati. In plus, daca lucrati in conditii de temperaturi ridicate, trebuie sa aveti la dispozitie suficienta apa. Atunci cand primiti primul fluturas de salariu, verificati sa nu apara nicio reducere de salariu.Regulile actuale de protectie impotriva COVID-19 prevad ca si in timpul lucrului persoanele trebuie sa respecte o distanta de cel putin 1,5 metri. Se lucreaza in aceleasi grupe de maxim patru persoane. Numai daca este necesar lucrul pe o masina, grupa poate fi alcatuita din maxim 15 persoane.Conform legislatiei germane a muncii, aveti dreptul la concediu. . Acesta este de minim 2 zile pentru fiecare luna integrala de activitate. La finalul perioadei de munca, concediul neefectuat poate fi si platit.Daca lucrezi in Germania 70 de zile pe an si munca nu se considera o ocupatie profesionala, se considera ca esti un lucrator sezonier. In acest caz, nu esti obligat sa platesti in Germania contributia la asigurarile sociale.Anul acesta, limita a fost majorata la 102 zile.Daca ai in tara un contract de munca regulamentar, care prevede plata contributiei la asigurarile sociale, trebuie sa dovedesti acest lucru cu Formularul A1. In acest caz se considera ca, in primele 102 zile lucrate in Germania, ai asigurare sociala si de sanatate in tara de origine. Asigura-te ca ai o dovada pentru asigurarea de sanatate valabila in Germania.Daca vrei sa lucrezi peste 102 zile pe an, angajatorul trebuie sa te inscrie la asigurarile sociale din Germania. Verifica daca face acest lucru! Cere angajatorului sa-ti dea o dovada ca te-a inscris la asigurarile sociale.Daca te imbolnavesti si medicul te trimite in concediu medical, vei primi salariul in continuare si in perioada respectiva, dar numai daca ai lucrat anterior cel putin patru saptamani in aceeasi unitate.Alte informatii despre munca sezoniera gasiti aici