Top cele mai sigure meserii

Exista unele profesii pe care le poti face toata viata, indiferent de ce tehnologii noi mai acapareaza viata oamenilor sau cat de des se schimba piata locurilor de munca. Cele mai sigure meserii au legatura cu nevoile fundamentale ale oamenilor, care nu vor disparea niciodata.

Publicatia CNBC a realizat un clasament al celor mai sigure joburi. Iar chiar daca vei pleca de la firma la care lucrezi, cu siguranta iti vei gasi rapid un alt angajator.

1. Farmacist

Uneori, nu poti tratata o boala doar cu supa de pui si repaus la pat. Chiar daca un medic iti va prescrie doctoriile care iti vor tratata simptomele, tot ai nevoie de cineva care sa iti elibereze reteta.

Profesia de farmacist iti aduce un salariu motivant, de cel putin 2.000 de lei, si poate fi practicata pana cand oamenii nu se vor mai imbolnavi.

2. Matematician

Matematica este una din materiile de baza in scoli, fiind esentiala pentru cultura generala a fiecarui om. Daca practici o astfel de profesie, dar esti la inceput, poti castiga 700 de lei, insa salariul poate creste, in timp, pana la 2.000 de lei. De asemenea, iti poti rotunji veniturile daca dai meditatii. Cel mai fericit caz este acela in care reusesti sa obtii un loc de munca intr-un institut de cercetare.

3. Contabil

Orice firma are nevoie de cineva care sa organizeze si sa intocmeasca situatiile financiare, iar acela este contabilul. Este o meserie destul de flexibila, astfel incat poti tine, simultan, contabilitatea mai multor intreprinderi. Un expert contabil castiga, in Romania, cel putin 1.500 de lei.

4. Scriitor

Meseria de scriitor nu necesita doar abilitatea de a te juca cu cuvintele intr-o fraza, aceasta tinand mai mult de dedicatie, talent si pasiune. In plus, trebuie sa inventi sa nu renunti, in cazul in care nu ai obtinut din prima incercare un job, si sa ii ignori pe cei care considera aceasta meserie una neserioasa.

Desi in Romania trebuie sa vinzi peste 10.000 de exemplare dintr-o carte ca sa poti trai doar din aceasta profesie, exista multe domenii in care un scriitor mai poate activa, cum ar fi presa scrisa, televiziune, on-line sau publicitate.

5. Programator

Cu recesiune sau fara recesiune, un programator isi poate gasi cu usurinta un loc de munca. Iar atata vreme cat calculatoarele reprezinta o piesa centrala a vietii profesionale si personale, va fi mereu nevoie de oameni care practica aceasta meserie, indiferent de situatia economica a unei tari.

Astfel, pana cand nu ne vom satura de tehnologie, programatorii isi pot gasi rapid un job, care sa le asigure un salariu incepand de la 1.600 lei, pentru un post de junior.

6. Profesor

Orice profesor isi doreste sa lucreze in universitate, deoarece acolo poti gasi un loc de munca stabil si un salariu decent. Insa, din cauza taierilor salariale, un profesor poate castiga, in Romania, mai putin decat altii care nu muncesc intr-un domeniu fundamental, ca acesta.

7. Muncitor in constructii

Aceasta meserie este una de baza, deoarece vor exista mereu cladiri care trebuiesc construite, reparate sau modernizate. Chiar daca nu vei avea mereu acelasi volum de munca, deoarece in perioadele de criza nu se contruieste la fel de mult ca in cele de boom, ramane un job stabil, care iti poate aduce un salariu de aproximativ 900 lei. Iar pentru unele proiecte mai ample, poti castiga si mai bine.

8. Inginer chimist

Inginerii chimisti pot activa in numeroase domenii, precum tehnologie, energie, medicina, produse cosmetice sau industria alimentara. Pentru ca exista inca multe produse care contin chimicale, acest job ramane unul stabil si in continua dezvoltare.

9. Bucatar

Restaurantele mari pot remunera extrem de bine un bucatar-sef, iar atata vreme cat exista oameni care adora sa manance, dar nu le place sa gateasca, aceasta meserie ramane una sigura.

