Tot ce trebuie sa stii despre meseria de somelier (II) - Interviu

Dupa ce luni am aflat istoria somelierilor si din ce este compus costumul lor, acum va invitam sa invatati de la somelierul Sergiu Nedelea ce vinuri trebuie sa consumati in functie alimente.

Tot ce trebuie sa stii despre meseria de somelier (I) Interviu Ziare.com

Acesta ne-a mai spus ce nu trebuie sa consume inainte de sesiunile de degustare, dar si daca romanii au simtul gustului cand vine vorba de un vin de calitate.

Pentru ca tot a venit vorba de asocieri intre vin si alimente ce putem consuma, de exemplu, la fructe de mare?

Aici sunt mai multe grupe de asocieri. De la clasicul stereotip: vin alb-carne alba, vin rosu-carne rosie, ajungem pana la asocieri foarte foarte subtile. Este de retinut ca un vin cu cat este mai simplu, are nevoie de preparate mai simple. Un preparat care are in componenta diferite sosuri, condimente, garnituri, deja vorbim aici de un context larg si vinul trebuie sa fie la un nivel de calitate mai ridicat.

Daca ne gandim la fructe de mare, ca sa nu gresim mergem pe cele mai gastronice vinuri: un Sauvignon Blanc sec, un Chardonnay, la fel sec. Si aici sunt mai multe, trebuie sa vedem daca are sos sau nu, daca sunt facute la cuptor sau tigaie. Sunt variante.

Daca o persoana vegetariana vrea sa bea un vin bun, ce trebuie sa aleaga?

Sunt nenumarate vinuri. In special, pentru ca vegetarian=vegetal mergem pe vinuri albe, care au si un continut mai scazut de calorii, vinuri mai pentru dieta. Sa nu ne gandim ca vinul rosu ingrasa, dar are putin mai multe calorii decat celalalt. Vinuri albe, care au si ele o paleta destul de larga de asocieri pentru salate.

Si salatele se condimenteaza, se mai adauga cateva arome, tot felul de ingrediente care ajuta intr-un fel sau altul produsul. Sa nu ne gandim doar la o frunza de salata cand spunem mancare vegetariana. Sa nu uitam ca pot sa ma gandesc la ceea ce numim noi sarmale de post, cu orez, fara carne. Daca ma gandesc la ciuperci umplute, deja mergem mai departe si ajungem la zona vinurilor roze si vinurilor rosii tinere. Putem sa gasim coordonate in zona asta.

Inainte de degustari ce alimente nu aveti voie sa consumati?

Este clar ca nu se consuma alimente care sunt iuti. Ma refer aici la ce poate contine ardei iute, foarte picant. Alimente cu arome puternice, gen usturoi, sosuri de usturoi, mujdei. Trebuie sa ne ferim de alimentele care au consistenta rosii; chiar rosiile crude pentru ca au aciditatea ridicata. Cafeaua trebuie evitata inainte de degustare tot din cauza aciditatii pentru ca nu mai putem citi senzorial atat de bine produsul. De obicei, evitam excesele. Nu mergem pe ceva foarte sarat, foarte iute sau aromat.

Care este cel mai bun vin pe care l-ati degustat?

Greu sa zic. Va pot spune de case de vinuri. Cele mai bune vinuri din Romania sunt cele de la Davino, in general. Am mai degustat Golem (Casa Bazilescu), Cuvee Charlotte (SERVE). Sunt foarte multe. Fiecare are cate ceva si e greu sa spui despre unul ca este cel mai. Dintre vinurile grandioase din Franta, lucrurile sunt variate. Am gustat cupaje excelente din Bordeaux, vestitul Chardonnay Cuvee du Pape, Pinot Noir de Burgundia.

Stiu romanii sa consume un vin?

Eu zic ca da. Eu nu cred in povestea aia ca nu au romanii cultura vinului. Este adevarat ca poate am pierdut ceva timp, sunt niste pasi pe care trebuie sa ii readucem in atentia publicului. Dar intotdeauna avem reperul asta al timpului. Haideti sa ne uitam unde era vitivinicultura romaneasca acum 5-10-20 de ani. Daca luam un singur reper, de la 370.000 de hectare cu vita de vie care produceau cantitate acum 20 de ani, suntem acum pe la jumatate si foarte mult axati pe calitate.

Cineva spune ca este de rau. Nu. Este bine pentru ca am eliminat surplusul. Sa nu uitam ca pe mapamond vinul se produce in excedent, adica nu bem atat cat facem. Pe de alta parte, vorbim de calitatea vinului. Acum 15 ani cand un ospatar comanda de la bar o sticla de vin rosu, colegii il intrebau daca are vreun strain la masa. Acum lucrurile s-au stabilizat. In ultimii doi ani avem o crestere pe un vin la moda, pe rose.

Si in hipermarketuri sunt selectii foarte bine. Nu mai vorbesc de magazine specialitate sau Horeca. Eu zic ca suntem pe calea cea buna pentru ca Romania este prezentata ca si codasa la absorbirea fondurilor europene. Sa stiti ca vitivinicultura romaneasca a fost singurul sector care a absorbit 100% aceste fonduri. Au fost investitii foarte importante, investitii super moderne pentru care multi ne-ar invidia. Nu ne ramane decat sa facem vinuri de calitate si sa le oferim consumatorilor.

Ne puteti da cateva exemple de investitii?

Sunt producatorii mari, Cotnari, Jidvei, Murfatlar, care au accesat fonduri. Nu am cifre exacte, dar sunt niste investitii care depasesc 6-8 milioane de euro. Ganditi-va ca investitiile astea nu inseamna numai bani de la UE, ci bani din buzunarul propriu al societatii. Si cramele mici. Cateodata, mai in gluma, mai in serios, spuneam ca poate chiar s-a exagerat. Sunt unitati de productie mult mai mari, capacitati de prelucrare mult mai mari decat hectarele aferente unei societati mai mici. Dar asta inseamna ca doresc sa se dezvolte si este de bine.

