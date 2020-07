5 motive pentru care Bucurestiul este cel mai bun oras din lume pentru a munci de acasa

raport

Iata de ce Bucurestiul a obtinut cel mai bun punctaj, depasind orase precum Houston, Las Vegas, Atlanta, Budapesta, San Francisco, Los Angeles, Kiev, Chicago sau Varsovia:Romania are printre cele mai mari procente de joburi la distanta disponibile pe piata muncii, iar Bucurestiul ocupa primul loc in topul oraselor din tara, cu 4,33% slujbe remote. Exista numeroase locuri de munca si companii care le permit angajatilor sa lucreze de la distanta si nu e nevoie sa ai multa experienta sau sa lucrezi intr-un anumit domeniu pentru a te califica.Spre exemplu, exista multe joburi decare, contrar asteptarilor, nu inseamna doar sa vorbesti la telefon, ci si sa faci research sau sa rezolvi unele probleme. Pentru studenti sau pentru cei care abia au terminat facultatea si cauta un job stabil, unde sa capete experienta si sa castige bani, un astfel de loc de munca le poate oferi flexibilitatea de care au nevoie.De altfel, pe masura ce tot mai multe companii isi reorganizeaza programul pentru a creste flexibilitatea sau numarul de zile pe saptamana in care le permit angajatilor sa lucreze de acasa, ne putem astepta ca numarul joburilor remote sa creasca in urmatorii ani.Romania se afla de mai multi ani in primele zece tari din lume la viteza internetului, iar in topul realizat de Remote Working Index, Bucurestiul (cu 52 Mbps) se situeaza pe locul 4, fiind depasit doar de Hong Kong (70 Mbps), Houston (61 Mbps) si Dublin (57 Mbps). La polul opus se afla Roma (16 Mbps), Seoul (19 Mbps), Londra (19 Mbps) sau Milano (21 Mbps).Un alt motiv important pentru care Bucurestiul ocupa primul loc in topul oraselor bune pentru a lucra de acasa este legat de costul mediu al traiului, de doar 421,32 lire sterline pe luna. Chiriile accesibile, mancarea ieftina si costul redus al transportului in comun fac ca Bucurestiul sa depaseasca orase americane precum Houston, Las Vegas, Atlanta, San Francisco sau Los Angeles, care au un cost al vietii chiar si dublu. Un scor bun au obtinut si alte orase din estul Europei, precum Kiev (349,14 lire pe luna) sau Varsovia (463,83 lire pe luna). La polul opus, asa cum era de asteptat, se afla orasele din vestul Europei si din Statele Unite, cu un cost mediu al traiului care se apropie de 1.000 de lire pe luna.In ultimii ani, au inceput sa apara si in Romania numeroase servicii de livrare la domiciliu, indiferent ca vorbim despre mancare sau despre cumparaturi saptamanale. Comenzile online sunt livrate in decurs de aproximativ o ora, pentru mancare, si doua-trei zile daca vorbim despre cele saptamanale. Costul livrarii variaza in functie de totalul comenzii, de zona in care locuiesti si de optiunile disponibile in zona respectiva, dar este totusi destul de redus in comparatie cu alte orase ale lumii.In Romania, un laptop bun, potrivit pentru munca, costa in medie 1,444.52 lire sterline. In SUA, pretul este cu aproximativ 200 de lire mai scazut, avand in vedere ca aici cumparatorii nu suporta taxe vamale de import sau de transport. In schimb, in Budapesta, oras care ocupa locul 5 in top, pretul mediu al unui laptop de top este de 1,552.09 lire, iar in Varsovia ajunge la 1,539.15 lire. Preturi mari la laptopuri gasim si in Londra, Manchester, Paris, Hamburg, Koln, Milano sau Roma.