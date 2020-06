1,3 milioane de romani s-au intors in tara in 2 luni, pentru ca au ramas fara job. Vor sa plece inapoi, dar o conditie e esentiala

Ziare.

com

Compania a observat ca, odata cu relaxarea masurilor in majoritatea tarilor, romanii au reinceput sa caute locuri de munca in strainatate, 20.000 de aplicari pentru joburile din afara tarii fiind inregistrate in luna mai.Romanii si-au schimbat criteriile dupa care aleg un job, asigurarea medicala fiind considerata importanta, lucru care nu se intampla inainte de pandemie."Speriati de impactul pe care pandemia l-a avut asupra economiilor din tarile in care plecasera la munca, dar si de valul urias de infectari, acestia s-au intors acasa si au inceput, in prima faza, sa isi caute joburi noi in Romania. Odata cu ridicarea masurilor de lockdown din multe tari europene, s-a observat si o crestere in numarul de aplicari pentru locurile de munca din strainatate", a transmis, marti, eJobs."Sunt multi romani care au asteptat momentul in care sa se simta cat de cat siguri sa se intoarca la munca in afara tarii, insa, fata de anii trecuti, inca vedem o rezerva in dorinta de a pleca.Unul dintre motive este acela ca oamenii au inceput sa ia in calcul mai multe aspecte atunci cand decid sa emigreze, cum ar fi certitudinea ca viitorul angajator le va oferi asigurare de sanatate sau ca vor avea un salariu suficient de mare incat sa isi poata permite ingrijiri medicale sau spitalizare in cazul unei posibile infectari cu coronavirus. Inainte de perioada aceasta, rar era conditionata plecarea din tara de astfel de criterii", afirma Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.Astfel, in luna mai au fost inregistrate aproximativ 20.000 de aplicari pentru joburile din strainatate, tarile cele mai cautate de candidati fiind Germania, Franta, Olanda, Marea Britanie si Grecia. Daca pana acum cativa ani Spania si Italia dominau acest clasament, acum se afla abia pe locurile 8 si 9 in preferintele romanilor, fiind detronate de destinatii precum Austria sau Belgia."De cealalta parte, cele mai multe locuri de munca disponibile vin din partea angajatorilor din Germania, Olanda, Norvegia si Belgia, Italia si Spania coborand, si de aceasta data, in top, fata de anii trecuti", adauga Bogdan Badea.O alta schimbare interesanta in dinamica ultimelor doua luni si jumatate este legata de faptul ca cea mai cautata categorie de candidati este cea a specialistilor din sectorul medical.Aproape 4.000 de joburi in acest domeniu au fost postate doar in luna mai. Urmatorii cei mai cautati sunt muncitorii calificati, candidatii care vor sa lucreze in productie si cei cu experienta in constructii si instalatii."Asa cum era de asteptat, a scazut numarul de joburi disponibile pentru cei care vor sa lucreze in turism sau in zona de baby-sitting si menaj. Iar suprasolicitarea sistemelor medicale in acest context atipic a determinat multe tari sa apeleze la import de personal medical, astfel incat sa faca fata volumului de munca urias. Este, poate, pentru prima oara cand sunt cautati mai multi specialisti decat muncitori", mai spune Bogdan Badea.