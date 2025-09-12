Mii de joburi in strainatate pentru romani: De la ingineri software la culegatori de mazare

Duminica, 13 Decembrie 2015, ora 12:41
6443 citiri
Mii de joburi in strainatate pentru romani: De la ingineri software la culegatori de mazare
Foto: Arhiva Ziare.com

Peste 2.400 de joburi sunt disponibile pentru romani in Spatiul Economic European, prin reteaua Eures. Cele mai multe joburi sunt oferite in Spania, unde se cauta in special muncitori necalificati in agricultura.

Mai exact, angajatorii europeni ofera 2.422 de locuri de munca pentru romani, se arata intr-un comunicat postat pe site-ul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

In Spania sunt disponibile 801 joburi, dintre care 800 pentru muncitori necalificati in agricultura, iar unul pentru maseur.

De asemenea, in Portugalia sunt scoase la concurs 400 de joburi tot pentru muncitori necalificati in agricultura, in timp ce in Danemarca sunt vacante 400 de locuri de munca pentru culegatori de mazare.

In schimb, in Marea Britanie, care pune la bataie 330 de posturi, se cauta 160 de ingrijitori de persoane, 80 de asistenti medicali si 90 de bucatari.

Totodata, in Cehia sunt disponibile joburi, printre altele, pentru 50 de lucratori in asamblarea aparatelor de aer conditionat, 50 de operatori, 50 de soferi transport marfa-international, 10 lucratori in prelucrarea lemnului, un analist IT service desk si un analist suport software.

La randul sau, Suedia recruteaza, pe langa 20 de femei de serviciu, 15 vopsitori auto si 10 mecanici, si zeci de specialisti IT, cum ar fi, dezvoltatori software, ingineri testare software si arhitecti sisteme software.

In Germania se cauta inclusiv asisteniti medicali, soferi de tir, agenti de paza si electricieni industriali, in timp ce in Ungaria sunt vacante posturi de operatori la asamblarea panourilor electrice.

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate pot studia ofertele pe site-ul national al Eures.

D.T.

#joburi strainatate, #joburi Germania, #joburi Spania, #joburi Marea Britanie , #munca strainatate
