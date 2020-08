Cea mai mare retea de nepotism din orasul Iasi: 51 de familii sunt angajate in Primarie

Pastrati din "garda veche"

Astfel, secretara primarului, Ioana Turta, a evoluat spectaculos pe scara sociala. Este si membru CA la Ecopiata, iar din 2017 si-a angajat sotul la Servicii Publice. Anterior, intre 2013 si 2015, aceasta lucrase ca inspector la Directia de Asistenta Comunitara, din Primarie, scrie reporteris.ro ..Fosta directoare de la SPI, Luminita Salceanu, are nora, doi frati si o cumnata angajati in Primarie. Mihaela Tulica (vara de-a doua si cumatra a lui Chirica), fosta gardian la poarta, a fost pusa sefa la Control Urbanism.Unchiul Ioanei Turta, asistenta primarului, este Victor Gavriluta. El este inspector la serviciul GIS Cadastru din Primarie. Si inca un amanunt, Victor Gavriluta are o sora, Doina, la Directia Economica si Finante Publice Locale (DEFPL).Gabriel si Lucia Gherghesanu au ramas in functie de pe vremea fostului primar. Gabriel Gherghesanu a fost numit recent drept cel care semneaza receptiile la proiectele imobiliare. Lucia este sef serviciu Buget.Teodora Puiu este sef serviciu Financiar, cu un salariu in 2017 de aproape 75.000 de lei.Stelian, sotul sau, lucreaza Servicii Publice. Fiul lor, Adrian, lucreaza la Directia de Asistenta Comunitara. Sotia acestuia, Mihaela, a lucrat la DEFPL.Si lista continua. In total 51 de familii sunt angajate in Primarie, potrivit