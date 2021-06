Munca de acasa - cum atingem maximul de performanta, fara a ne suprasolicita

prioritizarea sanatatii - analize la zi, controale medicale regulate;

alimentatia echilibrata - iti asigura necesarul de vitamine, minerale, fibre, nutrienti si proteine; este importanta, insa, si o hidratare corespunzatoare;

adoptarea unui stil de viata activ - sa faci cel putin 30 de minute de miscare zilnic;

asigurarea unui somn de calitate - cel putin 7 ore in fiecare noapte;

mentinerea unei gandiri echilibrate si a bunastarii emotionale - acorda-ti timp pentru tine si relaxeaza-te;

socializarea constanta - construirea de relatii puternice si de durata cu cei din jur.

Ca angajat, te bucuri de avantajele lucratului de acasa, dar te confrunti si cu provocarile acestui sistem de lucru, dintre care una dintre cele mai frecvente este atingerea unui maxim de performanta, fara a te suprasolicita. In continuare, vei afla care sunt cele mai eficiente metode in acest sens.Cand vine vorba de performantele profesionale, acestea sunt influentate de foarte multi factori. In ceea ce priveste munca de acasa, una dintre cele mai mari provocari este sa-ti imbunatatesti constant puterea de concentrare, pentru a-ti mentine un nivel satisfacator al productivitatii. Din acest punct de vedere, amenajarea unui spatiu dedicat exclusiv serviciului, definirea clara a unui program de lucru si organizarea eficienta a agendei zilnice sunt aspecte foarte importante.Un studiu publicat in IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) arata ca productivitatea muncii remote depinde de amenajarea unui spatiu dedicat exclusiv muncii. Scopul este de a nu simti ca serviciul iti invadeaza viata personala, caz in care ai acumula o multime de nemultumiri, cu impact negativ asupra performantelor. Chiar daca nu ai posibilitatea de a avea o camera doar pentru munca, poti rezerva un loc special in bucatarie, sufragerie sau pe balcon.O solutie smart, in ton cu timpurile in care traim, dar si cu modul in care va arata viitorul muncii in perioada postpandemica, este, insa, sistemul de munca hibrid. Desi munca de acasa poate fi productiva, este recomandata o alternare a acesteia cu cea de la birou. Si daca te intrebi cum ai putea fi in siguranta intr-un spatiu inchis, in care esti nevoit sa lucrezi alaturi de colegii tai, asa cum o faceai inainte de pandemie, e bine sa stii ca administratorii si proprietarii cladirilor de birouri pot opta pentru aplicarea unor masuri speciale, care sa ajute la cresterea gradului de imunitate al sediilor companiilor. Concret, este vorba despre, un pachet open-source, ce include 135 de masuri sanitare, de inginerie, arhitectura si operationale, ce au ca scop imbunatatirea protectiei sanitare a rezidentilor spatiilor de birouri. Conceptul care a stat la baza dezvoltarii IMMUNE™ este sistemul Healthy by Design®, format dintr-o retea de dispozitive si tehnologii, echipamente specializate, personal dedicat si facilitatii noi. Cu alte cuvinte, scopul adoptarii unor astfel de masuri este crearea unor spatii ce incurajeaza productivitatea, pentru ca angajatii sa isi poata desfasura activitatea in conditii de siguranta sporita, atat in timpul pandemiei, cat si dupa ce aceasta se va incheia.Stabileste-ti un program de lucru si organizeaza-ti eficient taskurileMunca de acasa vine la pachet cu o multime de provocari, una dintre ele fiind aceea ca ai putea fi nevoit sa lucrezi intr-un spatiu in care sunt si copii, animale de companie, vecini, rude si tot felul de factori care iti distrag atentia. Prin urmare, stabileste, impreuna cu membrii familiei, care este intervalul orar in care nu poti fi deranjat. Apoi, prioritizeaza-ti taskurile, astfel incat sa rezolvi totul in timpul programului de lucru si sa nu fii nevoit sa faci ore suplimentare.Comunica eficient cu cei din jur si automotiveaza-teComunicarea eficienta cu cei din jur, indiferent ca e vorba de colegi, sefi sau parteneri de afaceri, iti asigura atingerea performantelor dorite si evitarea unor eforturi suplimentare pentru a rezolva posibilele erori. Proactivitatea in comunicare este bine sa devina un obicei, atunci cand muncesti de acasa. Totodata, incearca sa fii succint, direct si sincer, pentru a fi sigur ca transmiti mesajul corect si ca acesta este inteles. Apoi, nu ezita sa te exprimi deschis, atunci cand simti ca nu mai poti face fata proiectelor in care esti implicat. Un alt aspect important este sa incerci, pe cat posibil, sa comunici verbal, la telefon, pe zoom, si nu in scris.Productivitatea este strans legata si de automotivare. Cercetarile psihologice au demonstrat ca, atunci cand lucreaza remote, pana si cei mai constiinciosi angajati pot avea momente in care nu se mai simt motivati. Retine ca este esential sa faci pauze scurte si sa-ti acorzi recompense, indiferent ca e vorba despre o plimbare in parc, la sfarsitul programului, sau despre o bucatica de ciocolata.Asigura-ti un echilibru intre viata personala si cea profesionalaConceptul de "work-life balance" descrie situatia ideala in care tu, ca angajat, reusesti sa-ti imparti energia si timpul intre munca si alte aspecte importante ale vietii tale. Atunci cand lucrezi de acasa, insa, ai tendinta de a folosi pauza de masa sau timpul pe care il petreceai pe drumul inspre si dinspre serviciu, tot pentru a rezolva probleme legate de job. Practic, programul tau de lucru se prelungeste, iar la un moment dat, poti fi suprasolicitat.Diminuarea stresului cronic si performante profesionale mai buneEchilibrul dintre viata de familie si cariera este foarte important nu doar pentru sanatate, ci si pentru obtinerea unor performante maxime, fara sa te suprasoliciti. Studiile au demonstrat ca angajatii care muncesc constant peste program sufera, de multe ori, de stres cronic, ceea ce poate duce inclusiv la burnout. De altfel, burnout-ul este recunoscut oficial de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii ca sindrom profesional asociat inclusiv cu starile de depresie, hipertensiunea arteriala sau diverse boli cardiovasculare. Totodata, el poate duce la pierderea motivatiei, productivitate scazuta si la epuizare. Prin urmare, stabileste limite clare intre munca si viata personala.Succesul in cariera depinde si de linistea pe care o ai in viata personala, pentru ca din familie si relatiile cu prietenii apropiati vine energia pozitiva de care ai nevoie, ca sa faci fata provocarilor de zi cu zi. Din aceasta perspectiva, respectarea conceptului de "work-life balance" iti da posibilitatea de a te dedica si celor dragi si de a petrece cu ei timp de calitate. Cu alte cuvinte, in timpul tau liber, ar trebui sa organizezi activitati in aer liber, cine in familie, iesiri in oras, sa planifici vacante, sa te ocupi de hobby-uri, nu sa rezolvi in continuare probleme legate de serviciu.Atingerea performantelor maxime nu poate fi un obiectiv realist, decat in masura in care ai grija de sanatatea ta fizica si mentala. Din acest punct de vedere, adoptarea unui stil de viata sanatos este esentiala. Nu exista o reteta general valabila pentru toti oamenii, pentru ca fiecare organism este unic, dar un stil de viata sanatos se bazeaza pe cateva principii:Sistemul de munca remote iti aduce o multime de beneficii, dar vine la pachet si cu o serie de provocari, cum ar fi atingerea unui maxim de performanta, fara sa te suprasoliciti. La prima vedere, pare un obiectiv greu de atins, insa, tinand cont de cateva metode practice si eficiente, cum sunt si cele de mai sus, poti obtine ceea ce iti doresti, indiferent de job si de evolutia pe care vrei sa o ai in cariera.