Numărul de aplicări pentru un loc de muncă a crescut ușor, în primele trei luni ale anului.

Cifra a crescut la 2,1 milioane, de la 2,08 milioane cât se consemna în aceeași perioadă din 2022, arată datele publicate joi, 9 martie, de o platformă de recrutare online.

Statistica eJobs, care face referire la datele Salario - comparatorul salarial al platformei - relevă faptul că judeţele cu cele mai mari salarii din acest început de an au fost: Bucureşti, cu o medie salarială netă de 5.000 de lei (comparativ cu 4.500 de lei, în 2022), Cluj - cu 4.800 de lei (vs 4.100 de lei, anul trecut), Timiș (4.700 de lei vs. 4.000) şi Sibiu (4.500 de lei faţă de 3.500 lei).

De asemenea, în Brașov, Iași şi Ilfov salariile medii nete sunt de 4.000 de lei, cu aproximativ 15% peste valoarea înregistrată la finele anului trecut.

În schimb, în clasamentul județelor în care se câștiga cel mai puţin, la începutul acestui an, se află Vrancea, Vâlcea, Galați, Suceava şi Vaslui, unde mediile salariale variază între 3.000 şi 3.400 de lei/net/lună.

"Din perspectiva domeniilor, lucrurile sunt mult mai stabile, însă doar în sensul succesiunii lor în ierarhie pentru că, altfel, şi aici vorbim despre creșteri salariale faţă de anul trecut. Cu alte cuvinte, IT-ul continuă să fie cel mai bine plătit domeniu din România, cu câştiguri medii nete de 7.020 de lei pe lună (versus 6.000 de lei, în 2022)", afirmă Bogdan Badea, CEO eJobs.

Totodată, cei care lucrează în Project Management ocupă a doua poziție, cu o medie salarială de 6.000 de lei, după cum arată datele Salario. În plus, angajaţii din Banking câştigă, în medie, 5.500 de lei, lunar (faţă de 4.300 lei, în 2022), iar cei din Telecomunicaţii şi Automatizări 5.000 de lei (în creştere de la 4.200 de lei).

Pragul de 4.500 de lei a mai fost depășit, la acest început de an, de către angajaţii din auto/echipamente şi petrol/gaze (4.800 de lei), e-commerce (4.700 de lei), marketing (4.500 de lei) sau asigurări (4.500 de lei).

Potrivit Salario, pentru locurile de muncă din afara țării, media salarială netă este de 10.000 de lei, pe lună.

În acest moment, pe platformă sunt disponibile peste 28.000 de locuri de muncă, în timp ce mai mult de 550.000 de specialişti şi-au menționat veniturile în Salario.