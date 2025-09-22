4 pași pentru a-ți schimba cariera după 40 de ani dacă te simți complet blocat, potrivit unui expert

Ashley Jablow este consilier în carieră și ajută profesioniștii să treacă prin tranzițiile profesionale. Ea spune că clienții se pot simți blocați din cauza obligațiilor financiare și responsabilităților pe care le au.

La 30, 40, 50 de ani sau mai mult, aceștia realizează că viața și cariera pe care și le-au ales la 20 de ani nu îi mai împlinesc.

Aceste schimbări târziu în viață nu sunt întotdeauna la fel de simple ca atunci când sunt făcute mai devreme. Mulți dintre clienții săi au constrângeri și structuri existente, create de obligații financiare, responsabilități de îngrijire, cariere existente și altele. Jobul ei este să ajute oamenii să clarifice ce își doresc și să facă pași concreți pentru a-și atinge obiectivele. Aceștia sunt cei patru pași prin care trec cei care vor să își schimbe cariera după 40 de ani.

Pasul 1: Descoperă cine ești acum

Deși instinctul tău ar putea fi să renunți brusc la jobul actual sau să sari direct la soluții, este important să faci un pas înapoi, să îți lărgești perspectiva și să devii curios despre cine ești în acest punct al vieții tale.

Dacă întrebările profunde, precum „Cine sunt eu?”, sunt inconfortabile, trebuie doar să devii curios despre ce subiecte te atrag – ce îți provoacă fiori și entuziasm. Mulți oameni aflați la jumătatea carierei nu își alimentează suficient „focul interior” și nu urmăresc lucruri doar pentru că îi entuziasmează sau inspiră.

Ads

Scopul acestui exercițiu nu este să îți dai seama care va fi următoarea mutare în carieră, ci să aprindă curiozitatea și sentimentul de uimire față de ceea ce te face să fii cine ești. De exemplu, Ashley iubește papetăria – pixuri, pensule și caiete. Aceasta nu înseamnă neapărat că ar trebui să devină designer de papetărie.

Faza de descoperire implică și privirea în exterior și observarea lucrurilor pe care le-am ratat trăind în bulele noastre izolate. De exemplu, analizează cum s-a schimbat piața muncii și cum progresele recente, precum AI, ar putea modifica oportunitățile disponibile pentru tine.

Pasul 2: Definește-ți constrângerile

Următorul pas este să te oprești și să stabilești parametrii pentru restul procesului. Ia în considerare factorii limitativi, criteriile de succes și constrângerile actuale, precum locația, salariul, timpul disponibil etc. Deși poate părea că structurile existente din viața ta te limitează, identificarea constrângerilor este un instrument util pentru a recunoaște realitatea și a stabili criterii corespunzătoare.

Ads

Pasul 3: Imaginează-ți viața visurilor tale

Folosirea imaginației va fi cel mai puternic instrument pentru a găsi soluții creative la constrângerile tale. În această etapă, este important să gândești cât mai amplu și să explorezi toate posibilitățile. Trebuie să ne întrebăm: „Dacă aș avea o baghetă magică, unde aș merge și cum ar arăta viața mea?”

Aceasta poate include realizarea unui panou vizual cu obiective și vise sau scrierea unei descrieri detaliate a viitorului tău. Imaginația nu este doar pentru copii și este unul dintre cele mai puțin folosite instrumente pentru rezolvarea creativă a problemelor.

Pasul 4: Acționează treptat pentru a-ți atinge obiectivul

Odată ce ai luat în considerare constrângerile pe termen scurt și viziunea pe termen lung, s-ar putea să identifici un obiectiv sau o direcție de interes. De exemplu, cineva ar putea decide să renunțe la job și să urmeze o școală de afaceri.

Ads

Dar, în loc să ia măsuri radicale, expertul în carieră le recomandă să considere cele mai mici, rapide și ieftine moduri de a testa dacă aceasta este o decizie potrivită. Aceasta este ceea ce Ashley numește acțiune iterativă.

O persoană interesată de o schimbare de carieră ar putea discuta cu cineva care a urmat o școală de afaceri pentru a afla despre experiența sa, să citească o carte introductivă despre economie pentru a vedea dacă subiectele îi stârnesc interesul sau chiar să se înscrie la un curs online, cum ar fi un program intensiv de MBA, pentru a-și face o idee despre cum ar fi.

Partea interesantă a acțiunii iterative este că, pe măsură ce facem pași mici, învățăm mai multe despre noi înșine, iar schimbarea de carieră devine mai puțin riscantă. Este posibil chiar să câștigăm încredere în capacitatea noastră de a lua decizii bune și de a urma planurile stabilite, scrie Business Insider.

Ads