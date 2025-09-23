Patru din zece români nu lucrează, deși sunt apți de muncă. Cei mai mulți sunt tineri

Patru din zece români apți de muncă nu au un loc de muncă, iar rata de ocupare a forței de muncă în România rămâne sub media europeană, cu diferențe semnificative între orașe și sate, între bărbați și femei, dar și în rândul tinerilor neangajați și neșcolarizați.

Găsirea unui job nu este o prioritate pentru toți românii, arată cele mai recente date INS. Sunt și unii care spun că, deși fac eforturi să se angajeze, nu reușesc să găsească ceva potrivit. Iar cu cât avansează în vârstă, cu atât e mai greu. Pe de altă parte, cei mai mulți tineri de până în 24 de ani nu muncesc și nici nu studiază. De asemenea, doar jumătate dintre femeile din țara noastră au un serviciu, arată Digi24.ro

Doar 63% dintre cei peste 8,2 milioane de cetățeni din țara noastră apți de muncă sunt angajați. Dintre cei care stau degeaba, unii spun că nu vor să muncească, alții că n-au noroc. În România sunt mai mulți cetățeni care nu au ocupație decât media europeană.

“Eurostatul arată o rată de ocupare de 75,8% la nivel european. Se referă la acele persoane care muncesc cel puțin o oră pe zi în unul dintre sectoarele economiei naționale și pentru care primesc un venit sub formă de salariu”, spune sociologul Ciprian Iftimoaei, potrivit sursei citate.

În orașe, aproape 70% dintre cei apți de muncă lucrează, iar la sate procentul se apropie de 60%.

Puțin peste jumătate dintre femeile din țara noastră sunt angajate, iar în cazul bărbaților două treimi lucrează. Aceleași date INS arată că aproape 80% dintre tinerii până în 24 de ani care au renunțat la studii, uneori mult prea devreme, nu muncesc.

Ads