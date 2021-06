Ultima moda de pe piata muncii: zile de concediu spontane. Cum pot fi obtinute

Psiholog: Pauza ii ajuta sa se echilibreze

Angajatii si munca in exces

Cum se poate implementa legal masura

Schimbari in piata muncii in plina pandemie

Specialistii sunt de parere ca astfel de zile de concediu date angajatilor "din senin" pot duce la cresterea eficientei acestora, fiind mai apreciate decat bonusurile in bani sau alte obiecte.Totul a inceput in Georgia, Statele Unite ale Americii, unde o companie a constatat, in urma aplicarii unor chestionare, ca starea de bine angajatilor poate fi imbunatatita printr-o astfel de masura.Ulterior, compania Linkedin chiar a acordat o saptamana de concediu spontan propriilor angajati, peste 15.000, pentru ca acestia sa se intoarca in campul muncii cu forte proaspete. Ceea ce s-a si intamplat."Pandemia a avut efecte negative atat asupra angajatorilor cat si asupra angajatilor. Pe de-o parte, vorbim de deficiente de ordin economic financiar, pe de alta parte vorbim de modul in care, lucrand de acasa, fie cu remote work, fie cu salarii reduse cumva, oamenii au incercat sa compenseze. Orice forma de zi libera, orice forma de repaus, mai ales cand e vorba de lucru online sau de lucru intens zilnic, e binevenita", a explicat pentru Ziare.com psihologul Mihai Copaceanu.Daca moda zilelor spontane de concediu a plecat din Statele Unite ale Americii, corporatii cu sedii in Europa au inceput sa aplice aceasta metoda. Flexibilitatea in programul de munca , cu o zi libera sau cu mai multe zile libere, lunar, trimestrial sau semestrial, are mai multe avantaje indirecte asupra angajatului. Nu doar ca cei care sunt angajati fac o pauza si asta ii ajuta sa se echilibreze, dar se reduce riscul de burnout, de epuizare fizica si psihica", a completat psihologul.Potrivit acestuia, tendinta angajatilor in pandemie , in contextul unor taieri masive de posturi in baza dificultatilor financiare intampinate de companii, a fost aceea de a depune eforturi constante pentru a-si pastra locul de munca, prin munca excesiva, peste program. Astfel, in multe situatii aproape ca nu a mai existat linia dintre viata profesionala si cea personala."Dupa pandemie a existat o presiune asupra angajatilor sa munceasca suplimentar uitandu-se astfel ca un program mai flexibil ii face pe acestia mai aderenti la munca si mai echilibrati psihic. Pe termen lung, o masura precum cea amintita, reduce in mod clar costurile. O zi de concediu este mult mai utila decat sa tii angajatul zile intregi la munca. Epuizandu-l, scade foarte mult eficienta. In Romania avem, din pacate, o viziune cantitativa", a explicat Mihai Copaceanu.La randul sau, specialistul in resurse umane Gabriel Chicioreanu afirma ca in plina pandemie angajatii isi doresc sa primeasca zile libere, ca beneficiu."E o masura care vine in beneficiul salariatilor pentru ca, in momentul in care oamenii se angajeaza, pe langa veniturile financiare, ei isi doresc si alte beneficii. Angajatii oricum isi doresc zile libere pentru a-si duce la scoala copiii si pentru anumite evenimente, asa ca s-ar putea sa le convina multor salariati in detrimentul unor eventuale prime, de pilda", a explicat pentru Ziare.com Gabriel Chicioreanu.Esential este insa pentru Romania cadrul legal. Mai exact, in momentul in care unui angajat i se da liber, exista mai multe variante prevazute de Codul Muncii."Liberul ori e concediu fara plata, ori este dat ca bonus si trebuie vazut cum se impoziteaza. Codul muncii prevede un numar minim de zile de concediu si angajatorul poate veni in intampinarea angajatilor, acordandu-le, spre exemplu, 24 de zile de concediu intr-un an in loc de 21, cat e minimul", a completat Chicioreanu.Pandemia de coronavirus a facut ca rata somajului din toate tarile Uniunii Europene sa atinga cote alarmante, Spania fiind unul din statele cu un numar ridicat de someri inregistrati in ultimul an, arata cele mai recente statistici Eurostat.Volatilitatea pietei muncii se remarca din plin si in Romania, unde multe afaceri mici si mijlocii s-au vazut in situatia de a disponibiliza personal sau de a se adapta noilor tendinte, prin schimbarea obiectului de activitate cu 360%.Principala tendinta din piata muncii in 2021 va ramane adaptarea tehnologica, urmata de automatizare. Aceasta a doua tendinta va duce la o modificare majora a activitatilor, a locurilor de munca si a competentelor care vor fi necesare in piata muncii pana in anul 2025.