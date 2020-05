Doi din trei angajati romani au pus bani deoparte in starea de urgenta. Iata ce vor face cu ei - sondaj

Unul din trei angajati vrea sa-si schimbe jobul in perioada urmatoare

Perioada starii de urgenta i-a prins insa pe ceilalti 37% dintre intervievati fara nicio rezerva de bani, situatie care nu s-a schimbat nici intre timp.Perspectiva recesiunii generate de actuala criza de sanatate i-a determinat pe respondentii la sondajul BestJobs sa-si prioritizeze cheltuielile si sa puna deoparte cel putin la fel (23%) sau chiar mai multi bani decat inainte de pandemia de COVID-19 (26%).Sumele economisite provin in mare parte din cheltuielile pe care le-ar fi avut in aceasta perioada pentru transport, spre exemplu, daca lucreaza acum de acasa, pentru iesiri in oras sau pentru cumparaturi care nu sunt necesare.Dintre cei care au strans bani in cele doua luni de stare de urgenta, 59% au de gand sa continue sa economiseasca, 23,2% vor sa cheltuie o parte din economii pentru achizitii marunte, 16,5% spun ca vizeaza achizitii importante, iar 11% vor sa plece in vacanta.De altfel, 60% dintre respondenti spun ca primul lucru pe care au in plan sa-l faca dupa terminarea starii de urgenta este sa plece intr-o scurta vacanta in tara sau in strainatate (38,6%), sa se vada in oras cu prietenii (31,5%) sau sa mearga la mall, la teatru sau la film (28,5%).Pe plan profesional, 34,3% dintre angajatii care au raspuns sondajului BestJobs spun ca primul lucru pe care vor sa-l faca dupa intoarcerea, cel putin partiala, la activitatea normala este sa isi caute un alt job, dupa care sa-si dea demisia.Alti aproape 18% dintre intervievati au de gand sa ceara o marire de salariu (8,8%) sau sa devina antreprenori (9,1%).73,7% dintre respondenti nu cred ca angajatorul va lua vreo masura in ceea ce-i priveste dupa revenirea la birou, insa 14% se asteapta sa le fie taiat salariul, iar alti 5,2% chiar sa fie concediati, in contextul in care multe firme isi vor reveni foarte greu dupa aceasta perioada de criza.Sondajul a fost efectuat in perioada 20 aprilie - 4 mai 2020, pe un esantion de 1.042 de utilizatori de Internet din Romania.BestJobs este una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania. Cu o experienta de peste 18 ani in domeniu, BestJobs a fost implicata in transformarea si inovarea industriei de recrutare online si integreaza astazi tehnologii digitale de ultima generatie pentru a oferi cele mai eficiente solutii de angajare.Cu un numar de peste 2,5 milioane de profesionisti conectati la piata muncii si peste 25.000 de joburi active in orice moment, atat in tara, cat si in strainatate, BestJobs creeaza conexiuni intre toti cei care vor sa gaseasca un job mai bun si angajatorii care cauta noi talente.